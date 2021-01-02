Полный контроль манкунианцев над игрой обернулся голом в раздевалку. На 40-й минуте голевая атака зародилась у ворот Юнайтед: Де Хеа вынес вперед, Погба обыграл оппонента в центре поля и отпасовал на Рашфорда, а тот бросил в фланговый прорыв Уан-Биссаку – защитник протащил мяч к линии и навесил точно на голову Антони Марсьяля – 1:0!

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Но просто сдаваться Вилла не собиралась. На 58-й быстро разыгранный штрафной привел к прострелу Грилиша в штрафную, где свободный Бертран Траоре в два касания завершил усилия партнеров. Долго радоваться бирмингемцам, однако, не удалось. Уже три минуты спустя арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол на Погба, а Бруну Фернандеш в новом стиле пенальти реализовал.

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