Поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли з Бірмінгема став особливим для голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Іспанець оновив рекорд за кількістю матчів за "червоних дияволів" серед іноземців, повідомляє Daily Star.

Крок Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ у відеоогляді матчу проти Астон Вілли

Де Хеа зіграв 327 поєдинків за МЮ у чемпіонаті Англії. Це на 1 матч більше за легендарного капітана манкуніанців Роя Кіна. Досягнення ірландця протрималося 15 років. Натомість за загальною кількістю ігор у складі Юнайтед Кін досі попереду. Він зіграв 480 матчів у всіх турнірах, а Де Хеа – 424.

До слова, Манчестер Юнайтед наздогнав Ліверпуль на вершині АПЛ після перемоги над Віллою (2:1).

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