Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби признался, что его красная карточка в матче 15-го тура УПЛ с Рухом не была случайной.

"Ничего особенного в матче с Рухом не произошло. За 5 сезонов тренерства в Серии А меня ни разу не удаляли с поля. Матч с Рухом стал для меня 300-м в качестве тренера, и поэтому мне показалось, что правильно отпраздновать это событие именно так .Красной карточкой.

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В УПЛ мы должны побеждать в каждом матче. К примеру, ничья с Минаем создает нам много проблем. В чемпионате для нас нет ничего нового. В Лиге чемпионов – тоже. Единственное – уровень соперника очень высок. Интер – очень мощная команда.

Будем ли менять свой стиль? Думаю, что ответ вы знаете. Стиль – это манера, в которой хотим играть. Это правила, по которым я хочу, чтобы работали мои футболисты. Еще работая в Италии, я видел, как играет Шахтер. Еще тогда подчеркнул, что есть много футболистов, которые играют смело. Мои команды играли всегда. Стиль – то, что нельзя резко изменить. Это то, каким я вижу футбол, так что продолжаем нашу философию", – сказал Де Дзерби в комментарии SportArena.

Напомним, в матче с Рухом Де Дзерби получил две желтые карточки и был удален. После первого "горчичника" он посоветовал Леониду Кучуку сменить работу.

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