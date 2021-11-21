Итальянский наставник "горняков" Роберто Де Дзерби не сдерживал эмоций во время матча против львовян, за что поплатился удалением.

В матче 15-го тура УПЛ Шахтер на последних минутах одержал непростую победу над Рухом (2:0). Кроме событий на поле, поединок запомнился яростными эмоциями на тренерском мостике обеих команд, которые привели к сканадльной перепалке.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

В частности, во втором тайме Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук получили по желтой карточке от арбитра, а в конце матча коуч "горняков" увидел перед собой еще один "горчичник" и был удален.

Как утверждает итальянский журналист Микеле Крисьелло на своей странице в социальной сети Твиттер, после первого предупреждения Де Дзерби присел на скамью запасных, однако впоследствии поднялся и прокричал в сторону тренера Руха на итальянском: "Вы должны сменить работу".

Напомним, "горнякам" удалось сломать оборону львовян всего за несколько минут до финального свистка – отметились Маркос Антонио и Тете. Уже в среду, 24 ноября, Шахтеру предстоит выездная дуэль против Интера в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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