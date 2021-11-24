Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі зізнався, що його червона картка у матчі 15-го туру УПЛ з Рухом не була випадковою.

"Нічого особливого у матчі з Рухом не сталося. За 5 сезонів тренерства у Серії А мене жодного разу не вилучали з поля. Матч із Рухом став для мене 300-м у якості тренера, і тому мені здалося, що правильно відсвяткувати цю подію саме так. Червоною карткою.

Де Дзербі прокоментував чутки про інтерес до нього клубів Серії А

В УПЛ ми маємо перемагати у кожному матчі. Наприклад, нічия з Минаєм створює нам багато проблем. У чемпіонаті для нас немає нічого нового. У Лізі чемпіонів – також. Єдине – рівень суперника дуже високий. Інтер – дуже потужна команда.

Чи змінюватимемо свій стиль? Думаю, відповідь ви знаєте. Стиль – це манера, у якій хочемо грати. Це правила, за якими я хочу, щоби працювали мої футболісти. Ще працюючи в Італії, я бачив, як грає Шахтар. Ще тоді наголосив, що є багато футболістів, які грають сміливо. Мої команди грали завжди. Стиль – те, що не можна різко змінити. Це те, яким я бачу футбол, тож продовжуємо нашу філософію", – сказав Де Дзербі у коментарі SportArena.

Нагадаємо, у матчі з Рухом Де Дзербі отримав дві жовті картки і був вилучений. Після першого "гірчичника" він порадив Леоніду Кучуку змінити роботу.

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