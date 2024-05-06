Полузащитник Шахтера сравнил команду с сенсационным Байером
Назарина связывает успех команды с сыгранностью футболистов.
Игрок Шахтера Егор Назарина прокомментировал игру с Черноморцем, в которой лидер чемпионата нанес сопернику сокрушительное поражение (3:0).
Шахтер – Черноморец: Пушич упрекнул подопечных в одном компоненте
"Игра была непростой, – цитирует Назарину Спортарена. – Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя могли забивать значительно больше. Не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что провели качественный матч, именно как команда.
Сейчас думаем об игре с Динамо. Приложим все силы, чтобы победить. Одержали 14 побед подряд – даже у чемпиона Германии Байера такой серии не было".
Игра Шахтер – Динамо состоится 11 мая. "Горняки" опережают киевлян на 4 очка в турнирной таблице.
Байер единственная команда в Европе, которая в течение сезона не потерпела ни одного поражения.
Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?