Игрок Шахтера Егор Назарина прокомментировал игру с Черноморцем, в которой лидер чемпионата нанес сопернику сокрушительное поражение (3:0).

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"Игра была непростой, – цитирует Назарину Спортарена. – Мы создали много голевых моментов и забили трижды уже в первом тайме, хотя могли забивать значительно больше. Не хотел бы никого выделять, мы одна команда. Считаю, что провели качественный матч, именно как команда.

Сейчас думаем об игре с Динамо. Приложим все силы, чтобы победить. Одержали 14 побед подряд – даже у чемпиона Германии Байера такой серии не было".

Игра Шахтер – Динамо состоится 11 мая. "Горняки" опережают киевлян на 4 очка в турнирной таблице.

Байер единственная команда в Европе, которая в течение сезона не потерпела ни одного поражения.

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