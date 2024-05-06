СК Днепр-1 не знал побед в чемпионате на протяжении четырех туров. Юрий Максимов от отчаяния пообещал уйти в отставку, если не удастся одолеть Кривбасс. Команда Юрия Вернидуба, свою очередь, могла бы официально взять бронзовые медали – но для этого надо было побеждать на Днепр-Арене.

Словом, проблем с мотивацией не возникало. Казалось, что футболисты настроятся и устроят гладиаторский поединок – впрочем вместо этого они выдали один и самых скучных первых таймов весны. Гости нанесли всего один по воротам, который и ударом не назвать, а хозяева из пяти выстрелов создали только один момент.

Его провели на 18-й минуте. Кивинда открылся перед левым углом штрафной под пас Рубчинского, сместился в центр и пробил в дальний нижний. Маханьков парировал. Стоит отметить, что в целом СК Днепр-1 был активнее, владея мячом 54% времени, однако Кривбасс неплохо прессинговал "желто-черных" на стадии розыгрышей от ворот.

Подопечные Юрия Вернидуба и после перерыва продолжали отбывать номер, а вот команда Юрия Максимова открыла счет. Еще на 54-й минуте отличиться мог Гаджиев, нанеся обводящий удар с правого угла штрафной (слишком высоко), а на 57-й Рамик таки добился своего – хавбек протащил мяч правым полуфлангом и метров с 20-ти попал в левый нижний. 1:0!

Это был его дебютный гол за СК Днепр-1. Сработала тактическая установка от Юрия Вернидуба :)

Ничего более интересного в следующие 40 минут не случилось, хотя тренеры пытались освежить игру. У Кривбасса вышли Понедельник, Соса, Твердохлеб, Бескоровайный и Татарков. У днепровцев на замену вышли Филиппов, Третьяков и Когут, которые только-только восстановились от повреждений.

К сожалению, это не помогло. У Кривбасса за весь второй тайм было только два неточных удара. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу СК Днепр-1 – подопечные Юрия Максимова прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и набрали 48 очков.

От третьей позиции "спортклубовцев" отделяют шесть зачетных баллов, а от шестой удалось оторваться на пять. Кривбасс же даже в случае поражения мог потерять бронзу только чисто математически, но одеть медали на себя уже сегодня не удалось. Придется подождать.

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