Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби отреагировал на информацию о возможном возвращении в Серию А. Итальянец не подтвердил, но не опроверг интерес команд из чемпионата Италии.

"В Италии говорят, что Рома и Фиорентина хотели меня? Ничего конкретного", – цитирует Де Дзерби Firenzeviola.it.

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Напомним, итальянец присоединился к Шахтеру летом 2021 года, подписав с "горняками" 2-летний контракт.

Уже сегодня Роберто будет сдавать своеобразный экзамен в Лиге чемпионов на глазах соотечественников: матч против Интера – последний шанс Шахтера зацепиться за евровесну. "Оранжево-черным" нужна только победа, чтобы остаться в борьбе. Пока донецкая команда занимает последнюю строчку в группе, набрав одно очко за 4 тура. "Горняки" избежали поражения лишь в домашнем поединке с Интером.

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