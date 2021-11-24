Худшие прогнозы относительно украинской евровесны начинают сбываться. Динамо вчера упустило все шансы даже на третье место, а сегодня мы рискуем потерять еще и Шахтер – "горняки" за два тура до конца группового этапа идут на четвертой позиции с 1 очком в активе, отстав от третьего на 5 зачетных баллов. Интер успел оторваться на 6 пунктов. Таким образом, для продолжения борьбы хотя бы за Лигу Европы подопечным Роберто Де Дзерби необходима исключительно победа на Джузеппе Меацца. Вот столь высокой стала цена поражения в Тирасполе.

Интер – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ситуация усложняется из-за серьезной мотивации миланцев. В следующем туре им придется встретиться с Реалом на "Сантьяго Бернабеу", но отрыв от Шерифа у команды минимальный – при поражении или ничьей в Мадриде и втором триумфе Юрия Вернидуба над дончанами "нерадзурри" рискуют вылететь в ЛЕ. Так может случиться, если подопечные Симоне Индзаги не победят "горняков". Победа же над украинским вице-чемпионом с большой вероятностью выведет Интер в 1/8 финала ЛЧ, ведь тираспольцы вряд ли отберут очки у Реала.

В этой ситуации сильно пригодится итальянский опыт Роберто Де Дзерби, но с ним не все отлично. Его Сассуоло довольно успешно боролось с Интером, одержав победу и три ничьих в семи матчах, причем дважды "нероверди" забивали миланцам по три гола – впрочем, выиграть на "Джузеппе Меацца" ему не удалось ни разу. Поединок против нерадзурри во главе Шахтера мало чем отличался от того, что показывал Де Дзерби в Серии А: команда Роберто снова дала бой гранду, сыграв смело, демонстрируя свой футбол и даже доминируя в течение 80 минут встречи – впрочем, ни победить, ни хотя бы забить его подопечные не смогли.

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Вообще, досадно было бы потерять тот Шахтер, который мы увидели в "домашке" с Интером и на выезде с Реалом. Последний матч вообще можно назвать лучшим для украинского клубного футбола в 2021 году – "горняки" в Мадриде создали больше моментов и явно наиграли хотя бы на ничью (а то и победу). Что и говорить, когда трибуны "Сантьяго Бернабеу" аплодировали Мудрику. К сожалению, и здесь нашей команде не хватило класса.

Эти две встречи показали, что Шахтер вообще не стоит списывать в поединок в Милане. "Оранжево-черные" остаются очень опасными, а их тактику прямо сейчас ставят в пример немецкие и английские тактические аналитики – на профильном Spielverlagerung даже вышла гигантская статья об игре "горняков". Наша команда вполне могла бить чемпиона Италии в первом матче, а Шерифу даже удалось это сделать – почему все хоронят дончан до стартового свистка? Апеннинцам нужно бояться не меньше, чем украинским болельщикам.

Проблема состоит в том, что за красивыми идеями, классными матчами против грандов и мощными отрезками в УПЛ маскируется нестабильность дончан. Сначала она казалась логичной, ведь Роберто Де Дзерби только знакомился со своими подопечными и с новым чемпионатом, однако в ноябре коллектив продолжает демонстрировать проблемы – Ворскла доминировала в поединке с Шахтером в течение 30 минут (пока не произошло удаление), а скромный "Рух " держал нули до 86 минуты. "Горнякам" до сих пор тяжело против любого соперника с закрытой игровой позицией. Травма Траоре усилила беду в этом аспекте.

Лига чемпионов же раскрыла большие сложности с выходом под прессинг. Шахтер пытается привлекать к этой работе голкипера, однако и Пятов, и Трубин не славятся работой ногами – защитники даже без давления допускают очень серьезные ошибки. Поединки против Реала оказались показательными. Впрочем, с такими проблемами дончане (да и весь украинский футбол) живут давно. Раньше они не мешали получить результат – необходимо лишь грамотно скрыть эти недостатки. Роберто Де Дзерби умеет это делать.

Интер остается безусловным фаворитом противостояния, но нерадзурри уже не считают чемпионской машиной. Эти времена завершились с уходом Антонио Конте и Лукаку, а также с приходом серьезной финансовой задолженности. Нельзя сказать, что при Симоне Индзаги команда уже сейчас выбыла из погони за Скудетто, но в фавориты ее никто не записывает – не тот состав и не тот уровень игры. Миланцы продолжают стабильный набор очков, однако в половине матчей они демонстрировали нервный футбол, а отчасти им повезло. В Тирасполе коллектив вообще умудрился проиграть.

Чемпиону Италии хватает класса и опыта, чтобы наказывать соперников за мелкие ошибки и добиться положительного результата в трудных матчах – впрочем, Интеру уже не хватает сил для доминирования в большинстве своих поединков. Поединки "нерадзурри" в текущем сезоне очень часто проходят по тому же сценарию, что и в Киеве во встрече с Шахтером – команда чередует хорошие и посредственные по качеству игровые отрезки, демонстрирует хорошую тактическую подготовку, в какой-то момент начинает откровенно терпеть, однако на последних минутах создает убийственные моменты. Чаще они конвертируются в победы, но не всегда.

Несмотря на все эти проблемы, Интер остается топом. В последних семи матчах подопечные Симоне Индзаги не проиграли ни разу, одержав уверенную победу над мощным Наполи и расписав ничьи с Миланом и Ювентусом. По ожидаемым очкам, xG и забитым голам "нерадзурри" являются лучшими в Италии.

Большинство тактических аналитиков признают атаку сегодняшнего соперника Шахтера лучшей в Серии А – нападающие грамотно выполняют свои роли (Лаутаро вытягивает на себя внимание, Джеко / Корреа обыгрываются в глубине и играют "столпов"), центрбеки активно идут на последнюю треть, а центральные атакующие вносят в систему творческий элемент своими эффективными перемещениями. В переходной фазе Интер тоже прекрасен. Не хватает только стабильности, качества при игре без мяча (особенно в опорной зоне).

Словом, Шахтеру сегодня будет очень тяжело. А кто говорил, что будет легко? В Лиге чемпионов никто просто так очки не раздает.

Кадровая ситуация

Интеру точно не помогут де Врей и Санчес. Утрата лидера обороны особенно болезненно бьет по "нерадзурри". Кроме того, Джеко в поединке против Наполи вышел только на 62-й минуте – и не факт, что после травмы Эдин готов появиться в основе. Еще более сомнительным выглядит выход Бареллы – на выходных Николо получил повреждение мышцы бедра. В составе итальянцев нет дисквалифицированных.

У Шахтера ситуация достаточно тяжелая. В лазарете остается Траоре, Мораес только начал индивидуальные тренировки, а Дентинью уже покинул клуб. Точно не сыграют Исмаили и Алан Патрик. Участие Степаненко в матче остается под вопросом. Нет в заявке и Судакова. Данных футболистов нельзя назвать незаменимыми, однако их потеря серьезно сказывается на глубине состава – во втором тайме эта проблема точно даст о себе знать.

Ориентировочные составы на матч Интер – Шахтер

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони – Дармиан, Видаль, Брозович, Перишич – Чалханоглу – Корреа, Мартинес

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Матвиенко – Майкон, Антонио – Тете, Педринью, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Интер – очень сильный коллектив, который испытывает проблемы из-за проведения тактической и кадровой перестройки. Симоне Индзаги проводит ее очень осторожно и плавно, так что "проблемы роста" не мешают миланцам добиться результата в большинстве важных матчей. Даже если "нерадзурри" очень тяжело, они все равно побеждают. Особенно сильно чемпион Италии выглядел за последний месяц, остановив двух претендентов на чемпионство и Ювентус.

Шахтер в поединке с Реалом и с тем же Интером доказал готовность играть с грандами на равных, без страха и с хорошими тактическими решениями – впрочем, в обоих случаях дончанам не удалось прыгнуть выше потолка своего класса. Мадридцы победили "горняков", организовав всего несколько топ-моментов, а миланцы в Киеве должны были забивать минимум дважды за последние 10 минут (тогда спас Пятов). Украинская же команда, шикарно выбегая в атаку, либо не могла пробиться сквозь оборонную стену, либо растрачивала свои возможности.

В принципе сегодня можно было бы поставить и на ничью. Шахтер может удержать её. Впрочем, команду Роберто Де Дзерби она не устроит – ей нужна победа. Соответственно, "оранжево-черным" придется сильнее раскрываться и тратить больше энергии – а вот освежить и усилить игру после перерыва можно разве что Марлосом и опорником (Степаненко или Антонио). Хуже всего то, что Интеру тоже нужна победа любой ценой.

Атака у Интера сейчас слишком мощная, а оборона Шахтера не пугает даже середнячков УПЛ. Вообще, команда Роберто Де Дзерби выглядит слабее по всем параметрам – и речь не только и не столько о классе, сколько об общем уровне футбола в течение последнего месяца. В таких условиях ничья выглядит максимумом, на который можно надеяться, но даже в нее не верится. "Нерадзурри" очень необходима победа. Сегодня они ее получат.

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