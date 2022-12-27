Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подумал над тем, похожа ли нынешняя команда испанца по уровню доминирования на его Барселону.

"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

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Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом. Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов", – цитурует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, в крайнем матче АПЛ Манчестер Сити на своем поле перестрелял Лестер. Хозяева забили четыре сухих гола в первом тайме, расслабились и после перерыва за двадцать минут получили три мяча в ответ. Это привело их в чувства и, как следствие, "горожанам" удалось вырвать победу со счетом 6:3.

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