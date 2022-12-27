"Даже Зинченко и Канселу не очень хорошие защитники": Гвардиола на примере украинца объяснил силу Манчестер Сити
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подумал над тем, похожа ли нынешняя команда испанца по уровню доминирования на его Барселону.
"Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.
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Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом. Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов", – цитурует Гвардиолу Manchester Evening News.
Напомним, в крайнем матче АПЛ Манчестер Сити на своем поле перестрелял Лестер. Хозяева забили четыре сухих гола в первом тайме, расслабились и после перерыва за двадцать минут получили три мяча в ответ. Это привело их в чувства и, как следствие, "горожанам" удалось вырвать победу со счетом 6:3.
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