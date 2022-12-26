Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі з Лестером – оцінка SofaScore
19:25 - Читать на русском
Попри впевнену перемогу Манчестер Сіті, українець не вразив на полі.
завершено
14’ Ріяд Марез
21’ Ілкай Ґюндоґан
25’ Рахім Стерлінг
69’ Емерік Ляпорт
87’ Рахім Стерлінг
Джеймс Меддісон 55’
Адемола Лукман 59’
Келечі Іхеаначо 66’
14’ Ріяд Марез
21’ Ілкай Ґюндоґан
25’ Рахім Стерлінг
55’ Джеймс Меддісон
59’ Адемола Лукман
66’ Келечі Іхеаначо
69’ Емерік Ляпорт
87’ Рахім Стерлінг
Манчестер Сіті у фантастичній перестрілці здолав Лестер в рамках 19-го туру АПЛ.
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Олександр Зінченко провів на полі увесь поєдинок, але, на відміну від своїх колег по захисту, не відзначився результативними діями. Портал SofaScore нагородив українця оцінкою 6,2, що є найнижчим показником серед підопічних Гвардіоли.
У нинішньому сезоні АПЛ Зіна провів 7 матчів, в яких відзначився асистом.
Манчестер Сіті переграв Лестер у фантастичній перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко провів повний матч
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