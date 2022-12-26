Попри впевнену перемогу Манчестер Сіті, українець не вразив на полі.

Манчестер Сіті у фантастичній перестрілці здолав Лестер в рамках 19-го туру АПЛ.

Зінченко та Ярмоленко впали у ціні на Transfermarkt

Олександр Зінченко провів на полі увесь поєдинок, але, на відміну від своїх колег по захисту, не відзначився результативними діями. Портал SofaScore нагородив українця оцінкою 6,2, що є найнижчим показником серед підопічних Гвардіоли.

У нинішньому сезоні АПЛ Зіна провів 7 матчів, в яких відзначився асистом.

Манчестер Сіті переграв Лестер у фантастичній перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко провів повний матч