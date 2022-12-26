Манчестер Сити подходил к домашней встрече с Лестером в статусе лидера АПЛ, оторвавшись от Ливерпуля на три очка, а от Челси – на шесть. "Горожане" при этом набрали чемпионский темп, одержав восемь подряд побед в чемпионате, забив 12 голов и не пропустив ни одного за три предыдущих тура. Александр Зинченко в четырех последних матчах выходил в основном составе. Поединок против "лисов" украинец снова начал в старте.

Сити с первых минут захватил инициативу, организовав несколько опасных атак. Долго удерживать счет "сухим" гостям не удалось – уже на 5-й минуте Де Брюйне получил передачу от Фернандинью, перевел мяч под левую и с линии штрафной пробил в дальний угол. 1:0! Лестер огрызнулся крученым ударом Лукмана метров с 22-й. х, но он оказался слишком неточен.

Ничего не предвещало беды, однако в дело вмешался Тилеманс и VAR. На 11-й минуте Манчестер Сити заработал угловой, а после подачи с него Юри завалил в штрафной Ляпорта. После просмотра видеоповтора арбитр Крис Кавана указал на "точку", а Марез уверенно реализовал пенальти – 2:0!

"Лисы" не растерялись и после этого. Уже на 18-й минуте Мэддисон прямым выстрелом со стандарта отправил мяч в девятку, однако Эдерсон в красивом прыжке перевел мяч в перекладину. Еще через минуту неудачный вынос от Канселу завершился пасом в штрафную под плотный удар Айозе Переса – Эдерсон взял его намертво.

Казалось, сейчас Лестер вернется в игру, но на 21-й минуте Сити довел дело до разгрома. Бернарду Силва сместился с фланга и выкатил пас на Де Брюйне, тот в касание запустил передачу на правый край штрафной, а Канселу оттуда прострелил – Шмейхель при попытке перехвата выбил мяч прямо на ногу Гюндогану. Илкай сразу расстрелял ворота. 3:0!

На 25-й минуте подопечные Пепа Гвардиолы еще четвертый гол провели. Вновь помог Тилеманс, сбивший в штрафной Стерлинга (следует отметить удачный проход на дриблинге в исполнении Рахима перед фолом Юри). Сам пострадавший и наказал Лестер – 4:0!

"Лисицы" после этого перестали подавать признаки жизни, но и Манчестер Сити сбавил обороты. Вторая половина первого тайма оказалась откровенно скучной. Тем не менее, "горожане" усилиями Зинченко могли организовать "маниту" еще до перерыва. Украинец на 35-й минуте выполнил эффектный заброс с центральной зоны на правый угол вратарской, а Бернарду Силва в касание сбросил мяч под удар Стерлингу – впрочем, выстрел Рахима с 6-ти метров вытащил Шмейхель.

Отдыхать команды отправились при счете 4:0. Для большинства болельщиков интрига второго тайма заключалась в количестве забитых Лестеру голов. Никто не верил в возможность камбэка.

Брендан Роджерс в раздевалке провел замену, сняв с игры Переса и выпустив Кастаня. Олбрайтон поднялся повыше. В начале второго тайма этот ход особого эффекта не произвел – Ман Сити продолжал контролировать игру в вялом темпе. Не хватало только моментов. На 53-й минуте очередной провал Тилеманса позволил хозяевам провести атаку с выстрелом Мареза с пределов штрафной. Кастань заблокировал его.

Ничего не предвещало проблем для "горожан", однако в последующие 13 минут Лестер смог шокировать публику на Этихаде. Так, на 55-й минуте гости размочили счет в результате контратаки 3-в-1, которую начал Кастань – Мэддисон и Ихеаначо разогнали ее и завершили. Келечи отпасовал Джеймсу под выход один на один, а тот легко его реализовал. 4:1.

На 59-й очередной удачный контрвыпад завершился новым голом Лестера. Мэддисон снова разогнал контратаку, Ихеаначо во второй раз выступил в роли ассистента, но теперь выход один на один завершил Лукман – 4:2! На 66-й Эдерсон перевел в перенкладину мощный удар Мэддисона с дальней дистанции, однако Ихеаначо оказался на подборе, переиграв бразильца. 4:3! Подопечные Брендана Роджерса вернулись в игру!

Впрочем, счастье длилось недолго, ведь уже на 69-й минуте Манчестер Сити забил пятый гол. Получилось очень просто – Марез подал с углового, а Ляпорт замкнул головой. Правда, практически сразу Лестер мог ответить голом со стандарта. К сожалению для "лис", хитроумно разыгранный стандарт с передачей Мэддисона на Ихеаначо и мощным ударом Келечи завершился сейвом Эдерсона.

После этого команды разменялись еще несколькими опасными атаками, однако сил у Лестера явно не хватало. В эндшпиле встречи хозяева доминировали, а на 87-й минуте Стерлинг добил соперника ударом с близкой дистанции – он замкнул скидку Диаша после подачи с углового. 6:3! На этом счете матч и подошел к концу.