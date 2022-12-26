Несмотря на уверенную победу Манчестер Сити, украинец не впечатлил на поле.

Манчестер Сити в фантастической перестрелке одолел Лестер в рамках 19-го тура АПЛ.

Зинченко и Ярмоленко упали в цене на Transfermarkt

Александр Зинченко провел на поле весь поединок, но в отличие от своих коллег по защите не отметился результативными действиями. Портал SofaScore наградил украинца отметкой 6,2, что является самым низким показателем среди подопечных Гвардиолы.

В нынешнем сезоне АПЛ Зина провел 7 матчей, в которых отличился ассистом.

Манчестер Сити обыграл Лестер в фантастической перестрелке с девятью голами – Зинченко провёл полный матч