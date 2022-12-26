Зинченко стал худшим игроком Манчестер Сити в матче с Лестером – оценка SofaScore
19:30 - Читати українською
Несмотря на уверенную победу Манчестер Сити, украинец не впечатлил на поле.
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14’ Рияд Марез
21’ Илкай Гюндоган
25’ Рахим Стерлинг
69’ Эмерик Ляпорт
87’ Рахим Стерлинг
Джеймс Мэддисон 55’
Адемола Лукман 59’
Келечи Ихеаначо 66’
14’ Рияд Марез
21’ Илкай Гюндоган
25’ Рахим Стерлинг
55’ Джеймс Мэддисон
59’ Адемола Лукман
66’ Келечи Ихеаначо
69’ Эмерик Ляпорт
87’ Рахим Стерлинг
Манчестер Сити в фантастической перестрелке одолел Лестер в рамках 19-го тура АПЛ.
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Александр Зинченко провел на поле весь поединок, но в отличие от своих коллег по защите не отметился результативными действиями. Портал SofaScore наградил украинца отметкой 6,2, что является самым низким показателем среди подопечных Гвардиолы.
В нынешнем сезоне АПЛ Зина провел 7 матчей, в которых отличился ассистом.
Манчестер Сити обыграл Лестер в фантастической перестрелке с девятью голами – Зинченко провёл полный матч
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