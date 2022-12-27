Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поміркував над тим, чи схожа нинішня команда іспанця за рівнем домінування на його Барселону.

"Все визначає володіння м'ячем. Якщо говорити про індивідуальні якості футболістів, то у нас не дуже хороші захисники. Індивідуально Бернарду Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Марез, навіть Канселу та Зінченко не є хорошими захисниками.

Зінченко став найгіршим гравцем Манчестер Сіті у матчі з Лестером – оцінка SofaScore

Але ми маємо м'яч. М'яч – єдина причина стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем. Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти допускаєш мало моментів біля своїх воріт, бо м'яч у тебе. Без нього ті самі гравці допускатимуть біля своїх воріт значно більше моментів", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Нагадаємо, у крайньому матчі АПЛ Манчестер Сіті на власному полі перестріляв Лестер. Господарі забили чотири сухих голи у першому таймі, розслабились і по перерві за двадцять хвилин отримали три м'ячі у відповідь. Це привело їх до тями і, як наслідок, "містянам" вдалось вирвати перемогу з рахунком 6:3.

Ман Сіті переміг Лестер у перестрілці з дев'ятьма голами – Зінченко сильно зіграв у атаці, але не вразив у обороні