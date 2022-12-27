"Навіть Зінченко і Канселу не дуже хороші захисники": Гвардіола на прикладі українця пояснив силу Манчестер Сіті
Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поміркував над тим, чи схожа нинішня команда іспанця за рівнем домінування на його Барселону.
"Все визначає володіння м'ячем. Якщо говорити про індивідуальні якості футболістів, то у нас не дуже хороші захисники. Індивідуально Бернарду Сілва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Марез, навіть Канселу та Зінченко не є хорошими захисниками.
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Але ми маємо м'яч. М'яч – єдина причина стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем. Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти допускаєш мало моментів біля своїх воріт, бо м'яч у тебе. Без нього ті самі гравці допускатимуть біля своїх воріт значно більше моментів", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.
Нагадаємо, у крайньому матчі АПЛ Манчестер Сіті на власному полі перестріляв Лестер. Господарі забили чотири сухих голи у першому таймі, розслабились і по перерві за двадцять хвилин отримали три м'ячі у відповідь. Це привело їх до тями і, як наслідок, "містянам" вдалось вирвати перемогу з рахунком 6:3.
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