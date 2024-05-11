Саудовская Про лига, 31 тур

Аль-Раэд – Аль-Таи – 1:1

Голы: Фузаир, 51 – Альнахли, 29

Аль-Хиляль – Аль-Хазем – 4:1

Голы: Митрович, 15 (пен.), 45+3, Аль Жувайд, 39 (аг), Милинкович-Савич, 45+6 – Селемани, 34

Аль-Раэд Игора Йовичевича мог значительно улучшить свое положение в борьбе за выживание, но дома расписал лишь ничью с прямым конкурентом. Экс-тренер Шахтера имеет 4 очка запаса для спасения.

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Аль-Насру Криштиану Роналду приходилось надеяться на чудо, чтобы не оставаться с пустыми руками второй год подряд. Непобежденный Аль-Хиляль должен был в родных стенах проиграть худшей команде чемпионата. Конечно, ничего из этого не получилось. Сербский дуэт Митровича и Милинковича-Савича еще до перерыва оформил разгромную победу для нового чемпиона. Отныне 19-кратного.

В следующем туре Аль-Хиляль гостит как раз у Аль-Насра. Роналду может хотя бы испортить непобедимое шествие конкурента и улучшить свое положение в гонке бомбардиров – 33 гола против 26 Митровича.

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