Украинский вингер Виктор Цыганков вернулся в общую группу своей команды после травмы.

Жирона возобновила тренировки после небольшого отпуска, приступив к подготовке к матчу против Атлетико. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Довбик отверг трансфер в Жирону еще несколько лет назад – бомбардир "презирал" низкий статус каталонцев

Тренировался в общей группе и украинский вингер Виктор Цыганков, пропустивший несколько последних матчей каталонской команды из-за повреждений.

В текущем сезоне Цыганков провел 16 матчей за Жирону, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.

Напомним, сейчас Жирона занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, уступая Реалу по дополнительным показателям. Клуб Цыганкова и Довбика имеет в своем активе 44 турнирных пункта после 18 сыгранных матчей.

Довбик – украинская мультиварка за 80 млн, грубость Яремчука покорила сердца Валенсии