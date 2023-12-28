Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной – Довбик и Ко готовятся к матчу против Атлетико
Украинский вингер Виктор Цыганков вернулся в общую группу своей команды после травмы.
Жирона возобновила тренировки после небольшого отпуска, приступив к подготовке к матчу против Атлетико. Об этом пишет клубная пресс-служба.
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Тренировался в общей группе и украинский вингер Виктор Цыганков, пропустивший несколько последних матчей каталонской команды из-за повреждений.
В текущем сезоне Цыганков провел 16 матчей за Жирону, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами.
Напомним, сейчас Жирона занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, уступая Реалу по дополнительным показателям. Клуб Цыганкова и Довбика имеет в своем активе 44 турнирных пункта после 18 сыгранных матчей.
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