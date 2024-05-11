Победа над Динамо досрочно гарантировала чемпионство Шахтеру в сезоне 2023/24.

Шахтер 15-й раз за свою историю стал чемпионом Украины – победа над Динамо гарантировала триумф в сезоне 2023/24.

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"Горняки" становились чемпионами Украины в сезонах 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23 и 2023/24. Однако, Динамо осталось впереди – киевляне имеют в активе 16 триумфов в чемпионате Украины.

К слову, Шахтер набрал 67 очков благодаря победе над Динамо, став недосягаемым для киевлян за 2 тура до конца первенства. "Бело-синие" на втором месте с 63 пунктами.

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