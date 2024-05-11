"Мы выиграли свой матч, и когда Барселона повела со счетом 2:1, я собирался уйти домой, но все уговорили меня остаться. Через 5 минут они проигрывали 2:4. Мы ели хот-доги, Не уходить было отличным решением.

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Все это было просто безумием, потому что Жирона могла выйти вперед и со счетом 7:2. Мы немного отпраздновали, но не очень.

Это снова ощущается как большое достижение. Однако сезон был настолько однозначным, что до конца осталось уже меньше эмоций.

Понятно, что я бы предпочел проживать этот момент не перед телевизором. Но это не имеет значения, совместить чемпионство с поражением Барсы было двойным удовольствием", – цитирует Крооса Marca.

Реал стал чемпионом Испании в минувшие выходные после победы над Кадисом (3:0) и поражения Барселоны от Жироны (2:4), которое обеспечило мадридцам трофей. Игроки "сливочных" смотрели каталонское дерби в одной из лож на Сантьяго Бернабеу.

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