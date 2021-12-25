Полузащитник Динамо Виктор Цыганков, проводящий отпуск со своей будущей женой Романой на Мальдивах, решил порадовать своих поклонников.

Цыганков сделал предложение своей любимой на Мальдивах

24-летний игрок устроил оригинальную ночную фотосессию, где предстал в образе джедая из культовой саги Джорджа Луксаса "Звездные войны". Вместе с любимой Виктор позировал на фото со световыми мечами, сделанными на фоне пляжа Индийского океана. "На Земле тоже есть джедаи", – подписал звездный футболист фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Цыганков является большим поклонником "Звездных войн" и даже коллекционирует фигурки персонажей этой космической оперы.

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