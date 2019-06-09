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Чижевский: За действия фанатов отвечать не буду

08:55 32 Читати українською
Чижевский: За действия фанатов отвечать не буду
Александр Чижевский / ФК Карпаты

Исполняющий обязанности главного тренера львовских Карпат Александр Чижевский пообщался с прессой после второго матча плей-офф за место в УПЛ против луцкой Волыни (3:1).

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

"Это действительно было западное дерби. Две команды заслуживают играть в УПЛ, так как по атмосфере таких матчей в Украине нет. Такие поединки украшают украинский футбол. Подобные действия фанатов недопустимы, но отвечать за них я не буду. Свистка я не слышал, но видел, что рефери ушел с поля и мы ожидали завершения матча.

Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

Каждая команда ожидала ошибку соперника, чтобы поймать его на контратаке. Мы понимали, что нам надо не пропустить мяч и довести игру до логического завершения. Волынь также ожидали свои возможности и у них были эти шансы, где-то Бог нам помог. Команда время не тянула, это были игровые моменты", – цитирует Чижевского официальный сайт Карпат.

Напомним, "зелено-белые" по сумме двух матчей одолели Волынь и сохранили прописку в Премьер-лиге на сезон 2019/20.

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Карпаты Карпаты футбольные фанаты Фанаты Карпат Александр Чижевский Александр Чижевский Волынь - Карпаты
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