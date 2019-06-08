Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

Карпаты победили Волынь в матче за право играть в УПЛ следующего сезона. Смотрите видео голов и обзор матча Волынь – Карпаты.

На 37-й минуте Клец открыл счет. Кожанов через 5 минут восстановил равновесие. На 82-й минуте Понде реализовал пенальти и вывел львовян вперед. Мирошниченко забил третий гол уже в компенсированное время ко второму тайму.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

Видео гола Клеца: