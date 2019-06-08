toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ УКРАИНА - СЕРБИЯ ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

22:16 78 Читати українською
Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча
Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов и обзор матча

Карпаты победили Волынь в матче за право играть в УПЛ следующего сезона. Смотрите видео голов и обзор матча Волынь – Карпаты.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

На 37-й минуте Клец открыл счет. Кожанов через 5 минут восстановил равновесие. На 82-й минуте Понде реализовал пенальти и вывел львовян вперед. Мирошниченко забил третий гол уже в компенсированное время ко второму тайму.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

Видео гола Клеца:

Видео гола Кожанова:

Видео гола Понде:

blog_ava
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Младена Крстаича
00:17
4177
Теги
Видеоновости Карпаты Карпаты Волынь Волынь Волынь - Карпаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
54
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук