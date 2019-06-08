Волынь – Карпаты – 1:3 – видео голов матча

Украина — 21:22 532
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Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов
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Колос обыграл Черноморец и завоевал путевку в УПЛ – в ворота "моряков" арбитр назначил три пенальтиУкраина — 19:06 768
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"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому СербіїСборная Украины — 15:00 1068
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Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоційСборная Украины — 12:30 374
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"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной УкраиныСборная Украины — 11:38 1739