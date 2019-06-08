Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

Карпаты обыграли Волынь в ответном матче плей-офф за место в УПЛ 2019/20. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Волынь – Карпаты, начался в 19:00. Лучане заняли 3 место в Первой лиге, а львовяне финишировали 10-ми в УПЛ, поэтому, согласно регламенту, именно Волынь и Карпаты вынуждены были выяснять сильнейшего в стыковых матчах.

Первый поединок во Львове завершился нулевой ничьей, поэтому именно отчетная встреча должна была определить, кто же будет играть в следующем сезоне в УПЛ, а кто будет выступать в Первой лиге.

Волынь на правах хозяев начала активнее и заработала угловой уже на первой минуте. Кожанов подал, но до реальной опасности у ворот Кучинского не дошло. Карпаты ответили ударом Понде – тоже ничего особенного. А вот после дальнего удара Кльоца Недилько совершил классный сейв, парируя мяч из-под перекладины! После подачи углового Ковтун немного не дотянулся до мяча.

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Буквально спустя минуту гости снова создали момент для взятия ворот. Понде после ошибки защитника пробил сам, хотя мог отдать на свободного партнера – Недилько забрал мяч. Ближе были Карпаты к голу в первые минуты.

Ближе к середине тайма игроки Волыни прибрали мяч к собственным ногам, но без особых дивидендов. А вот у "львов" снова был момент – Болденков отчаянно бросился под выстрел Мирошниченко и помешал Денису нанести точный удар! Лучане ответили ударом Бартуловича – Кучинский забрал мяч.

А вот на 24-й минуте Волынь упустила невероятный шанс. После хаоса в штрафной львовян Волошинович буквально с метра не попал в пустой угол ворот. Шикарную возможность не реализовали хозяева.

На 37-й минуте Карпаты все же открыли счет. Дмитрий Кльоц шикарно исполнил штрафной метров с 25-ти – без шансов для Недилько! Очень важный выездной гол для "зелено-белых", которых теперь устраивала и результативная ничья. Этот мяч означал и то, что дополнительного времени в этом матче уже не будет.

Но недолго "львы" вели в счете. Провалился Ади Мегремич, который оставил без опеки Дениса Кожанова, а экс-карпатовец, несмотря на свой низкий рост, ударом головой переиграл Кучинского после классной подачи с левого фланга. 1:1 – крайне важный гол для Волыни, которая отыгралась еще в первом тайме. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

На вторую половину игры хозяева вышли очень заряженными. Уже на первых минутах пробивал Климец – немного неточно. У Карпат с таким же успехом задал удара Ди Франко. Игра несколько выровнялась – полумоменты были как у одних, так и у других, однако счет на табло устраивал гостей.

На 69-й минуте близок к голу был Бартулович – после удара хорвата львовян спасла перекладина! И тут же Волынь осталась в меньшинстве – Симинин в подкате грубо сыграл против Мякушко и получил прямую красную карточку, значительно снизив шансы "крестоносцев" на победу. Откровенно подвел капитан свою команду.

Гуцуляк мог вывести гостей вперед, но пробил чуть выше после подачи углового. А через несколько минут "зелено-белые" заработали пенальти после фола Болденкова против Кльоца. Понде четко исполнил приговор арбитра и фактически похоронил интригу в противостоянии. Крики: "Позор" в исполнении болельщиков Волыни уже ничего не изменили.

На последних секундах Мирошниченко поставил точку в матче, который завершился потасовкой игроков обеих команд. На поле выбежали разьяренные фанаты Волыни, после чего арбитр матча Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля – в него летели даже кресла. Не выдержал даже Андрей Тлумак, который чуть не ударил (а, возможно, и ударил) рефери. Возникла пауза на минут 30, после чего было объявлено о завершении игры.

3:1 – Карпаты после домашней ничьей обыграли Волынь на выезде и в сезоне 2019/20 будут играть в УПЛ! Волынь продолжит выступления в Первой лиге.