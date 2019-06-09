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Чижевський: За дії фанатів відповідати не буду

08:50 458 Читать на русском
Чижевський: За дії фанатів відповідати не буду
Олександр Чижевський / ФК Карпати

Виконувач обов'язків головного тренера Карпат Олександр Чижевський поспілкувався з пресою після другого матчу плей-офф за місце в УПЛ проти луцької Волині (3:1).

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

"Це дійсно було західне дербі. Дві команди заслуговують грати в УПЛ, тому що по атмосфері таких матчів в Україні немає. Такі поєдинки прикрашають український футбол. Такі дії фанатів неприпустимі, але відповідати за них я не буду. Свистка я не чув, але бачив, що рефері пішов з поля і ми очікували завершення матчу.

Волинь – Карпати – 1:3 – відео голів матчу

Кожна команда очікувала помилку суперника, щоб спіймати його на контратаці. Ми розуміли, що нам треба не пропустити м’яч і довести гру до логічного закінчення. Волинь також очікували свої нагоди і в них були ці шанси, десь Бог нам допоміг. Команда час не тягнула, це були ігрові моменти", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, "зелено-білі" за сумою двох матчів здолали Волинь і зберегли прописку в Прем'єр-лізі на сезон 2019/20.

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Карпати Карпати футбольні фанати Фанати Карпат Олександр Чижевський Олександр Чижевський Волинь - Карпати
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