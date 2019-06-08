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Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

21:49 154 Читати українською
Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством
Карпаты – Волынь / фото: ФК Карпаты

Во время матча плей-офф за место в УПЛ 2019/20 между Волынью и Карпатами случился неприятный инцидент с участием арбитра Максима Козыряцкого.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

Уже в компенсированное время на поле выбежали фанаты Волыни, один из которых бросил в Козыряцкого выломаное на трибунах сидение.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

После этого судейская бригада покинула поле, матч прервался. Возникла пауза на минут 30, после чего было объявлено о завершении игры.

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