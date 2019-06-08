Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

Во время матча плей-офф за место в УПЛ 2019/20 между Волынью и Карпатами случился неприятный инцидент с участием арбитра Максима Козыряцкого.

Уже в компенсированное время на поле выбежали фанаты Волыни, один из которых бросил в Козыряцкого выломаное на трибунах сидение.

Карпаты победили Волынь и сохранили прописку в УПЛ – арбитр убежал с поля из-за разъяренных фанатов

После этого судейская бригада покинула поле, матч прервался. Возникла пауза на минут 30, после чего было объявлено о завершении игры.