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Самбрано попал в символическую сборную 1/4 финала Копа Америка по версии Onefootball

18:45 17 Читати українською
Самбрано попал в символическую сборную 1/4 финала Копа Америка по версии Onefootball
Карлос Самбрано / Фото Futbolperuano

Защитник Динамо Карлос Самбрано продолжает феерить на Копа Америка-2019.

 

Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано, выступающий на правах аренды за швейцарский Базель, вошел в символическую сборную 1/4 финала Копа Америка по версии портала Onefootball.

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В шаге от полуфинала сборной Перу удалось сенсационно пройти Уругвай, переиграв соперника в серии послематчевых пенальти.

В следующем раунде команда Самбрано встретится с национальной командой Чили.

️️ DIOS ES AMOR ️

Допис, поширений Carlos Zambrano (@carloszambrano5)

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Мир Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Киев Динамо Киев Перу Перу Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Уругвай - Перу
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