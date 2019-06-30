Перу в серии пенальти победило Уругвай и вышло в полуфинал Копа Америка-2019 – арбитр отменил три гола "селесте"

В четвертьфинальном поединке Копа Америка-2019 сборная Перу благодаря качественной работе лайнсменов и удачной серии пенальти одержала сенсационную победу над фаворитом турнира – Уругваем.

Начало оказалось динамичным, но сухим на моменты. Сборные поочерёдно катали мяч, не желая открываться, но пытаясь наказать соперника на контратаках. И Уругвай, и Перу действовали от сильных сторон лидеров – и если подопечные Оскара Табареса растягивали оборону соперника через фланги, то команда Рикардо Гареки надеялись на вертикальные передачи. Как следствие, в первые 15 минут серьёзных моментов не возникало. Оборона обеих команд легко разбивала подходы нападающих к штрафной.

Постепенно поединок начал набирать темп. На 15-й минуте шанс отличиться получил Суарес, который головой замкнул подачу с правого фланга – выше ворот! На 17-й же на правый край штрафной прорвался Нандес, но его удар успели накрыть. Перуанцы ответили несколькими врывами в штрафную с флангов (особенно выделялся Герреро), но центрбеки "селесте" успевали подстраховывать своих партнёров.

На 20-х минутах Уругвай серьёзно прижал перуанцев. На 24-й минуте подопечные Табареса упустили фантастический момент: Бентанкур диагональю нашёл Суареса, а тот ворвался в штрафную, прошёл двух защитников и пробил по воротам – Гальесе парировал, а Кавани метров с пяти добил прямо в небо! Правда, арбитры всё равно заметили у Суареса офсайд. Он был зафиксирован и на 27-й, когда Нандес головой замыкал подачу Араскаэты, а на 29-й положение вне игры спасло Перу от пропущенного гола: Суарес расстрелял ворота из центра штрафной после отскока, который произошел в результате прострела Нандеса – Наитан же перед ним оказался за спинами всех защитников.

Завершение первого тайма в целом проходило при инициативе Уругвая, но Перу начало огрызаться. На 37-й минуте команды обменялись опасными и качественными моментами: Герреро получил разрезной пас на ход в штрафную и упал после контакта с Хименесом (без пенальти), а контратака "селесте" завершилась ударом Кавани с левого края – Гальесе спас Перу! На 43-й Флорес неплохо развернулся и пробил с дальней дистанции (неточно), на что уругвайцы ответили красивой атакой через центр с серией пасов в свободную зону – в последний момент перуанцам удалось перехватить мяч.

После перерыва команды заиграли намного агрессивнее, чем на старте первого тайма. Уже на 47-й минуте уругвайцы заработали штрафной метров с 20-ти, а Вальверде прямым ударом с него попал в ближнюю девятку – снова спас Гальесе! Перу ответило на 54-й очень опасным выпадом с вхождением на убийственную позицию, но вместо решающего выстрела случился поперечный пас – его неуклюже выбили, но "селесте" повезло с отскоком. На 59-й после прострела с правого края метров с 10-ти пробил Годин – выше ворот! На 61-й же Кавани получил лонгбол, вышел один на один с голкипером и перебросил мяч прямо в сетку, однако теперь Перу спас VAR, который зафиксировал минимальный офсайд!

В отчаянии в следующие десять минут Эдинсон запорол контратаку слабым ударом из-за пределов штрафной и ещё раз залез в офсайд в перспективной ситуации, а его партнёры запороли угловой и несколько быстрых выпадов. Уругвай явно прижал Перу, но при каждой возможности подопечные Рикардо Гареки пытались выйти в контру – другое дело, что не всегда хватало класса или физики (Герреро, всё таки, уже 35 лет). Стоит отметить замену в исполнении Табареса: сняв Нандеса и выпустив Торрейро, "селесте" моментально забрали центр поля, а Перу с каждой минутой садилось всё глубже.

На 73-й минуте Уругвай забил после прострела с левого фланга на Суареса, ударом в касание переправившего мяч в сетку. Наверное, вы и сами догадались, что произошло с этим взятием ворот – да, гол снова отменили из-за офсайда. Решение было справедливым, ведь Луис коленом (!) опередил последнего защитника. Это немного разрядило атмосферу, что позволило Перу провести атаку с дальним и сильным, но не очень точным ударом Кристофера Гонсалеса. На 80-й же подопечные Гареки провели неплохой врыв в штрафную с пасом Куэвы на Герреро с левого края, но в последний момент Пауло успели накрыть защитники "селесте".

Эндшпиль поединка перуанцы выдали даже интереснее, чем Уругвай. После выхода Гонсалеса и Руидиаса они даже начали выгрызать центр поля, часто наказывая соперника за ошибки – впрочем, подопечные Табареса в долгу не оставались. К 90-й минуте забить хотя бы один чистый гол командам так и не удалось, однако арбитр подарил целых семь дополнительных. В них команды обменялись серией опасных контрвыпадов, но финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. При трёх отменённых голах Уругвая...

На этой стадии дополнительного времени не было. Команды сразу пошли бить пенальти – и первый же удар в исполнении Луиса Суареса парировал Гальесе! Затем команды стреляли точно: за Уругвай забивали Кавани, Стуани, Бентанкур и Торрейра, а за Перу отличились Герреро, Руидиас, Йотун и Адвинкула. Удар Флореса должен был всё решить – и он решил! Точный выстрел Эдисона сенсационно вывел Перу в полуфинал Копа Америка-2019!