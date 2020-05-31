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Чеснаков повторил рекорд Ворсклы по количеству матчей – он сравнялся с легендой клуба

15:27 46 Читати українською
Чеснаков повторил рекорд Ворсклы по количеству матчей – он сравнялся с легендой клуба
Владимир Чеснаков / Фото из открытых источников

Лидер полтавского клуба Владимир Чеснаков пополнил свою коллекцию очередным достижением.

13’ Ибрахим Кане
 
Шина 90+4’
13’ Ибрахим Кане
90+4’ Шина

На поединок 24-го тура против Львова Ворсклу вывел на поле ее капитан Владимир Чеснаков. Для 32-летнего защитника этот поединок стал 292-м за полтавскую команду.

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Лидер "зелено-белых" сравнялся по этому показателю с еще одним защитником – легендарным Армендом Даллку. Албанский футболист, выступавший за полтавчан 11 лет, в 2016 году покинул команду. Поэтому в следующей игре Чеснаков может установить клубный рекорд по количеству сыгранных матчей.

К слову, третий в этом рейтинге с 243-ю поединками Геннадий Медведев, завершивший карьеру еще в 2011 году.

Напомним, недавно Ворскла продлила контракт со своим капитаном по схеме 1+1.

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Ворскла Ворскла Львов Львов Ворскла - Львов Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков Арменд Даллку Арменд Даллку Геннадий Медведев Геннадий Медведев
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