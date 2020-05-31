toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Чеснаков повторив рекорд Ворскли за кількістю матчів – він зрівнявся з легендою клубу

15:24 250 Читать на русском
Чеснаков повторив рекорд Ворскли за кількістю матчів – він зрівнявся з легендою клубу
Володимир Чеснаков / Фото з відкритих джерел

Лідер полтавського клубу Володимир Чеснаков поповнив свою колекцію черговим досягненням.

13’ Ібрахім Кане
 
Шина 90+4’
13’ Ібрахім Кане
90+4’ Шина

На поєдинок 24-го туру проти Львова Ворсклу вивів на поле її капітан Володимир Чеснаков. Для 32-річного захисника цей поєдинок став 292-м за полтавську команду.

Максимов анонсував велику чистку складу у Ворсклі

Лідер "зелено-білих" зрівнявся за цим показником зі ще одним захисником – легендарним Армендом Даллку. Албанський футболіст, який виступав за полтавців 11 років, у 2016 році покинув команду. Тому у наступній грі Чеснаков може встановити клубний рекорд за кількістю зіграних матчів.

До слова, третій у цьому рейтингу з 243-ма поєдинками Геннадій Медведєв, який завершив кар'єру ще у 2011 році.

Нагадаємо, нещодавно Ворскла продовжила контракт зі своїм капітаном за схемою 1+1.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:57
5711
Теги
Ворскла Ворскла Львів Львів Ворскла - Львів Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Арменд Даллку Арменд Даллку Геннадій Медведєв Геннадій Медведєв
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Падерборн
19:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук