Чеснаков повторив рекорд Ворскли за кількістю матчів – він зрівнявся з легендою клубу

Лідер полтавського клубу Володимир Чеснаков поповнив свою колекцію черговим досягненням.

На поєдинок 24-го туру проти Львова Ворсклу вивів на поле її капітан Володимир Чеснаков. Для 32-річного захисника цей поєдинок став 292-м за полтавську команду.

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Лідер "зелено-білих" зрівнявся за цим показником зі ще одним захисником – легендарним Армендом Даллку. Албанський футболіст, який виступав за полтавців 11 років, у 2016 році покинув команду. Тому у наступній грі Чеснаков може встановити клубний рекорд за кількістю зіграних матчів.

До слова, третій у цьому рейтингу з 243-ма поєдинками Геннадій Медведєв, який завершив кар'єру ще у 2011 році.

Нагадаємо, нещодавно Ворскла продовжила контракт зі своїм капітаном за схемою 1+1.

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