Максимов анонсировал большую чистку состава в Ворскле

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов уже знает, на кого следует сделать ставку в следующем сезоне.

"В контрольных матчах я секретов для себя не открыл. На кого рассчитываю – те у меня и есть. А на кого не рассчитывал – так оно и произошло. Постараемся их скорее убрать, когда завершим чемпионат.

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У нас осталось 9-10 матчей, хотелось бы, чтобы был и одиннадцатый. Посмотрим, а потом уже будем решать, добавлять свежую кровь", – подытожил Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Ворскла после 23 туров набрала 21 очко и занимает десятую строчку УПЛ. Уже через несколько дней, 31 мая, полтавчане будут принимать на своем поле Львов. Начало матча в 14:00.

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