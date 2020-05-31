Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 24-го тура принимает Динамо. Анонс и прогноз Классического читайте в этой новости.

Центральный матч 24-го тура УПЛ уже не решает судьбу золотых медалей, однако в контексте борьбы за серебро имеет невероятное значение. После вчерашней осечки Зари и побед Десны с Александрией турнирная таблица невероятно сжалась – от второго до пятого места всего три зачётных балла. У Динамо сегодня есть шанс единолично возглавить погоню за квалификацией Лиги чемпионов, однако ставки довольно высоки. В случае поражения киевляне останутся на четвертой позиции – так, впереди еще достаточно туров, чтобы исправить положение и даже оторваться, но вряд ли Игорь Суркис, фанаты и тренеры ожидают именно такого поворота после выхода из карантина.

После выхода из спячки "бело-синие" провели два спарринга против Руха и Олимпика. С львовянами вышла скучная нулевая ничья, которая обнаружила значительные проблемы с проходом качественно организованного блока в центре поля – впрочем, на 10-й день после возобновления тренировок это логично, а с учетом травм Цыганкова, Пиварича, Бурды и Шапаренко неубедительный футбол Динамо вообще получает индульгенцию. В этом поединке классно вошел Карлос де Пена, который освежил игру.

С Олимпиком получилось веселее – Динамо победило со счётом 2:0 благодаря красивому дублю Цитаишвили за четыре минуты. Традиционное перетягивание мяча на себя, эгоизм и слабая игра в обороне также были в комплекте Гио, но два гола снимают все вопросы. Здесь, опять же, возникают вопросы к центрфорвардам, а вот к центрхавам и центрдефам вопросов нет – Буяльский, Попов и Шабанов безальтернативны. В целом же, Динамо подтвердило то, что мы могли знать и без спаррингов – команда слабее Шахтера в комбинационной работе, но обладает хорошим ресурсом и классом, который может вытащить в трудный момент.

Шахтер провел спарринги с Движением и Оболонью-Бровар, закинув обоим по четыре гола. "Горняки" выглядели так, как и должен выглядеть топ-клуб в матче против лидеров Первой лиги – было много красивых комбинаций, все делалось на высоких скоростях, а голы получились красивыми. Впрочем, без проблем не обошлось: Исмаили получил повреждения Ахилла и пропускал поединок с львовянами, а против киевлян сыграл слабо – как и центрбэк Витао. Еще одним интересным моментом стала игра Вакулки правым фулбэка. Получилось неплохо.

С Оболонью-Бровар стало очевидно, что Сикана до сих пор ничего делать в Шахтере – вместо него наигрывали Фернандо. Также не понравилась значительное количество фолов, но во всем остальном Шахтер выглядел шикарно – а лучшими стали Маркос Антонио и Алан Патрик. Вообще, "горняки" проявляют невероятный покой после карантина, не переживая за физические кондиции. По словам Луиша Каштру, восстановление после карантина похоже на перечитывание книги – с гандикапом в 13 очков он имеет право на такие оценки. Для Шахтера поединок с Динамо больше похож на очередной спарринг.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Это Классическое дерби станет 64-м в рамках чемпионата Украины. 63 поединки этих команд в УПЛ зафиксировали 24 победы Динамо и 22 победы Шахтера, а еще 17 матчей завершились вничью.

2. Общий счет противостояния в классических дерби, проведенных в рамках чемпионатов Украины – 78:73 в пользу Динамо.

3. Самый результативный матч между этими командами был сыгран именно в рамках УПЛ – 12 декабря 2016 в Киеве динамовцы уступили "горнякам" со счетом 3:4.

4. Динамо две из трех своих самых крупных поражений в чемпионатах претерпело именно от Шахтера (дважды по 0:3).

5. Шахтер три с 9-х своих крупнейших домашних поражений в чемпионатах потерпел именно от Динамо (1:3 – дважды и 2:4).

6. Шахтер с 3 ноября 2018 на проиграет от Динамо в течение 5-ти матчей УПЛ: +3 =2.

7. Среди действующих игроков лучший бомбардир всех предыдущих матчей - "горняк" Марлос (5 ​​голов).

Кадровая ситуация

Оба гранда столкнулись с внушительным списком кадровых потерь. В Шахтера этот список менее страшен, но вопросы остаются: в общую группу только на днях повернулия Николай Матвиенко и Маркос Сиприано, а индивидуально продолжают тренироваться Майкон, Бондарь и Бондаренко. Исмаили также работал отдельно, поэтому его участие в матче остается под вопросом – впрочем, с учетом его игры против Оболони, можно прогнозировать выход в основе.

В Динамо проблем гораздо больше. Из-за травм точно не сыграют Пиварич и Кадири, а вот по Цыганкова, Бурды и Шапаренко есть вопросы – они должны были вернуться в общую группу прямо перед Классическим. Насколько они готовы к такому матчу – тот еще вопрос, но в пользу хотя бы ограниченного выхода на поле говорит тот факт, что все футболисты сегодня будут слабо готовы. С другой стороны, Алексей Михайличенко может и не рискнуть лидерами.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо

Шахтер: Пятов – Вакула, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Антонио – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Караваев, Цыганков, Вербич – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Динамо, несмотря на все регалии, уже давно андердогом противостояния с Шахтером, а в текущем сезоне киевляне гораздо слабее даже при оптимальных кондициях. Сейчас же "бело-синие" столкнулись не только с проблемами физической готовности и определенными тактическими сложностями, но и с серьезными кадровыми потерями – да, Динамо уже привыкло играть без Бурды, но отсутствие Цыганкова бьет по атаке слишком сильно.

В спаррингах Шахтер выглядел спокойно и круто, хотя в классическом так просто не будет. Динамо, кроме правильности дерби, банально надо вырываться на вторую позицию – впрочем, прямо сейчас "горняки" лучше.