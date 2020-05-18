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Ворскла объявила о подписании нового контракта с Чеснаковым

22:41 9 Читати українською
Ворскла объявила о подписании нового контракта с Чеснаковым
Владимир Чеснаков / Фото ФК Ворскла

Лидер Ворсклы Владимир Чеснаков решил продолжить сотрудничество с полтавским клубом.

Ворскла на своем официальном сайте сообщила, что согласовала новый контракт с капитаном команды Владимиром Чеснаковым. Соглашение с 31-летним защитником подписано по схеме 1+1.

Ворскла вернулась к тренировкам

"Не сомневаемся, что профессиональное отношение Владимира к делу, помноженное на любовь к клубной эмблеме, помогут Ворскле достичь новых вершин", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

К слову, Чеснаков – воспитанник Ворсклы. Владимир провел 344 матча за полтавский клуб (15 голов и 8 ассистов), выиграл с клубом Кубок Украины в 2009 году и завоевав бронзовые награды чемпионата в 2018 году.

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Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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