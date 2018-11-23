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"Чепуха и ложь", – Симеоне резко отреагировал на информацию о безумном контракте

22:33 39 Читати українською
"Чепуха и ложь", – Симеоне резко отреагировал на информацию о безумном контракте
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал процесс переговоров о продлении контракта с мадридцами и информацию, согласно которой аргентинец будет зарабатывать больше форварда Антуана Гризманна.

"Мы говорили на эту тему с Мигелем Анхелем (генеральным директором Атлетико – Футбол 24) во время прошлого обеда. Обсудили продления контракта. Но пока еще ничего нет.

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Все то, что написали СМИ – чепуха и ложь. Ни финансовая сторона вопроса, ни длительность возможного соглашения мы не обсуждали. Мигель предположил, что мы сядем за стол переговоров по ходу сезона и разберемся в ситуации", – цитирует Симеоне AS.

На прошлой неделе появилась информация, что Диего Симеоне по новому контракту с Атлетико будет зарабатывать больше, чем лидер команды Антуан Гризманн. Аргентинский специалист возглавляет "матрасников" с декабря 2011 года. С мадридцами Эль Чоло завоевал 7 трофеев включая чемпионский титул в сезоне 2013/14.

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Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне
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