"Нісенітниця і брехня", – Сімеоне різко відреагував на інформацію про шалений контракт

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував процес перемовин щодо продовження контракту з мадридцями та інформацію, що аргентинець зароблятиме більше за форварда Антуана Грізманна.

"Ми говорили на цю тему з Мігелем Анхелем (генеральним директором Атлетіко – Футбол 24) під час минулого обіду. Обговорили продовження контракту. Але поки ще нічого немає.

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Усе те, що написали ЗМІ – нісенітниця і брехня. Ні фінансовий бік питання, ні тривалість можливої угоди ми не обговорювали. Мігель припустив, що ми сядемо за стіл переговорів під час сезону та розберемося в ситуації", – цитує Сімеоне AS.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Дієго Сімеоне за новим контрактом з Атлетіко зароблятиме більше, ніж лідер команди Антуан Грізманн. Аргентинський фахівець очолює "матрацників" із грудня 2011 року. Із мадридцями Ель Чоло здобув 7 трофеїв включно з чемпіонським титулом у сезоні 2013/14.

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