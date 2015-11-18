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Симеоне по новому контракту с Атлетико будет зарабатывать больше, чем Гризманн, – Marca

13:31 78 Читати українською
Симеоне по новому контракту с Атлетико будет зарабатывать больше, чем Гризманн, – Marca
Диего Симеоне / Фото AFP

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне может остаться в клубе еще на длительный срок.

Представители Атлетико договорились с Диего Симеоне о продлении контракта, сообщает Marca.

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По информации издания, Симеоне будет зарабатывать в Атлетико больше главной звезды клуба Антуана Гризманна, который сейчас является самым высокооплачиваемым игроком команды.

Стоит отметить, что Гризманн получает 25 млн евро в год.

Также, Симеоне настаивает на прописании опции досрочного разрыва контракта.

Теги
Италия Диего Симеоне Диего Симеоне Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико
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