25 отставок за 3 месяца: почему Италия и Испания – самые опасные места для тренеров

Испанские и итальянские клубы демонстрируют самый низкий уровень доверия к собственным специалистам. Германия и Англия – образец терпения.

Современный футбол – прагматичный и безжалостный. Красивая игра без желаемого результата уже не имеет никакого значения. Владельцы европейских клубов разучились доверять тренерам, которых убирают при первой же возможности. Сезон 2018/19 также не стал исключением из правил игры: побеждаешь – работаешь, проиграешь – на выход. В каких первенствах Европы наиболее опасно возглавлять команду, выяснил "Футбол 24".

Топ-5 самых ожидаемых тренерских отставок: очередной шанс для Коноплянки и конец эры Моуринью?

Сумасшедшая Италия

Апеннины всегда отличались "особым" отношением к тренерской деятельности. Стоит вспомнить только одиозного президента Палермо Маурицио Дзампарини, который в 2016 году уволил 8-х наставников за 8 месяцев. В этом сезоне Италия также возглавляет "рейтинг нетерпеливости", если принимать во внимание пять ведущих ассоциаций УЕФА.

В Серии А свою работу потеряли пять специалистов. Больше всего постарался Кьево, который назначил уже третьего наставника за три месяца. После увольнений Лоренцо Д'Анны и Джампьеро Вентуры поднимать со дна главного аутсайдера Европы (0 очков) призван Доменико Ди Карло. Интересно, долго ли он сможет усидеть на "электрическом стуле", который находится под пристальным наблюдением президента веронского клуба Луки Кампеделли?

На фото: Сколько продержится Ди Карло?

Испанец Хулио Веласкес совсем ненадолго задержался в Удинезе, Давиде Баллардини покинул Дженоа, а Аурелио Андреаццоли указали на дверь владельцы Эмполи.

А вот Серия Б вдвое превосходит число тренерских отставок элиты. Во втором по рангу итальянском дивизионе работу потеряли 8 специалистов. Не обошла злая судьба и экс-нападающего донецкого Шахтера Кристиано Лукарелли, который был уволен руководством родного Ливорно после поражения от Перуджи.

13 отставок в двух дивизионах – Италия продолжает оправдывать реноме пожирателя трененив №1 во всей Европе.

На фото: Лукарелли покинул Ливорно

Ужас в дивизионе Романа Зозули

Совсем недалеко ушла от эмоциональных макаронников Испания. В Примере и Сегунде должностей лишились сразу 12 специалистов. Элитный дивизион попрощался с Хуленом Лопетеги (Реал Мадрид), Антонио Мохаммедом (Сельта) и Лео Франко (Уэска). Наиболее резонансным, конечно же, стала отставка Лопетеги, который только летом со скандалом покинул сборную Испании ради возможности возглавить мадридский гранд. Что ж, судьба сполна вернула должок баскскому специалисту...

Сегунда, ти – космос: чому Зозуля та ще два українці стали частиною унікального явища в іспанському футболі

А вот тренерские пертурбации в Сегунде – настоящий трэш. Со старта сезона здесь было уволено 9 тренеров, что является наибольшим показателем среди всех первенств Европы. Последней "полетела голова" Маноло Хименеса, наставника под руководством которого Дмитрий Чигринский выигрывал греческую Суперлигу. 54-летнему энтренадору не простили на Канарах серии из четырех ничьих подряд.

На фото: Маноло Хименес покинул Канары

Почти образцовые Англия и Германия

В АПЛ только один наставник преждевременно потерял свою работу... и ето не Жозе Моуринью. Беспросветный аутсайдер элиты английского футбола Фулхэм уволил Славишу Йокановича, заменив его Клаудио Раньери. Сербский специалист набрал всего 5 пунктов после 12-ти туров. Согласитесь, плачевный результат, учитывая летние инвестиции "дачников".

В Чемпиошипи наиболее значимой стала тренерская рокировка у руля Астон Виллы. Бирмингемцы, которые стремятся вернуться в элиту, убрали Стива Брюса и назначили Дина Смита. Кроме этого, второй дивизион Англии, где выступают аж 24 команды, запомнился еще двумя отставками.

Бундеслига также простилась с одним специалистом. Руководство Штутгарта, который плетется на дне турнирной таблицы, уволило Тайфуна Коркута, доверив его место Маркусу Вайнцирлю.

Во второй немецкой лиге Гамбург указал на дверь Кристиану Титцу. Результат пришел почти мгновенно. Сейчас "динозавры" возглавляют таблицу.

На фото: Гамбург доверили Маркусу Вайнцирль

Франция гонится за Италией

Четверо наставников были уволены по ходу сезона в Лиге 1. Кризисной Монако решил попрощаться с Леонарду Жардимом, который привел команду к чемпионству в сезоне 2016/17. Место португальца занял звездный Тьерри Анри.

Нант избавился от экс-тренера Шахтера Мигела Кардосо, который уже успел подыскать себе работу в Испании, Бордо убрал Пойета, а Генгам – Комбуаре.