Чемпионский Der Klassiker, две любви Аллегри и последний шанс Атлетико: топ-5 матчей евроуикенда

Битва родных для Массимилиано Аллегри Ювентуса и Милана, Классическое дерби Германии, возможность для Атлетико вернуться в чемпионскую гонку, очное соревнование Интера и Аталанты за Лигу чемпионов и ливерпульский вояж Арсенала в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Ювентус – Милан

6 апреля, 19:00. Турин, Ювентус Стэдиум

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: При благоприятных условиях Ювентус уже в воскресенье может стать чемпионом Италии сезона 2018/19. Для этого нужно выполнить два условия: Наполи проигрывает Дженоа дома, а туринцы должны побеждать на своем поле Милан. Однако, такое совпадение пока выглядит не слишком реальным. Генуэзцы вряд ли смогут дать отпор неаполитанцам, а Юве вообще ожидает принципиальное противостояние на фоне кадровых проблем. При отсутствии Криштиану Роналду функции голеадора на себя неожиданно взял 19-летний Мойзе Кин. Очевидно, юниор выйдет в основе и на матч с "россонери", но забить миланцам, пожалуй, будет труднее, чем Удинезе, Эмполи или Кальяри.

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Но и гостям нужны очки в борьбе за зону Лиги чемпионов. После классного отрезка без поражений в чемпионате (7 побед, 3 ничьи) подопечные Дженнаро Гаттузо даже поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Но поражения Интеру и Сампдории, а также невнятная ничья с Удинезе, не только вернули Милан на 4-е место, но и позволили приблизиться к миланцам конкурентам в борьбе за выход в главный еврокубок. Аталанта, Лацио, Торино и Рома совсем рядом, поэтому на Ювентус Стэдиум Милану надо набирать очки.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Бавария – Боруссия Дортмунд

6 апреля, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляция на канале MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Классическое противостояние состоится и в Германии. К тому же, в отличие от соседней Италии, в Мюнхене сойдутся реальные претенденты на чемпионство. Бавария благодаря удачной серии в начале марта сумела догнать дортмундскую Боруссию, но в последнем туре споткнулась на Фрайбурге (1:1) и откатилась на второе место. Поражение в матче с прямым конкурентом может дорого обойтись наставнику "ротен" Нико Ковачу. Хорват уже вылетел из Лиги чемпионов, а потерю "салатницы" менеджмент баварцев точно не простит.

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Зато ребята Люсьена Фавра в этом сезоне приучили к неожиданностям. Они могут одолеть Баварию дома, а несколько матчей спустя проиграть Фортуне, упустить победу над Хоффенхаймом, а затем проиграть Аугсбургу и без шансов уступить Тоттенхэму в 1/8 финала ЛЧ. В данный момент у "шмелей" серия из трех побед подряд в Бундеслиге и желание доказать реальность чемпионских амбиций в Мюнхене. Но есть что доказывать своим болельщикам и Баварии, особенно после кубковой феерии с Хайденхаймом посреди недели.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Барселона – Атлетико

6 апреля, 21:45. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Антуан Гризманн, возможно, в последний раз посетит Камп Ноу в статусе игрока другой команды, а мадридский Атлетико попытается вернуться в чемпионскую гонку. Сейчас отрыв Барселоны, идущей первой, составляет 8 очков, поэтому победа над "матрасниками" за 7 туров до конца первенства фактически похоронит любые шансы гостей на титул. Не в пользу Атлетико и результат матча "блаугранас" посреди недели – каталонцы разыграли фантастический спектакль с Вильярреалом (4:4), а дважды подряд команда Вальверде подобных промахов не делает.

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Летом главный тренер мадридцев Диего Симеоне собрался перестроить линию обороны. Но результаты этого сезона ярко демонстрируют, что Атлетико имеет проблемы и в атаке. "Матрасники" мало забивают (прямо сейчас – на 34 гола меньше, чем Барса) и часто играют вничью. Похоже, перегорел после чемпионата мира-2018 и Гризманн. Еще осенью он убеждал всех, что достиг уровня Месси и Роналду и заслуживает "Золотой мяч", а сейчас напоминает лишь бледную тень игрока, который самостоятельно решил судьбу финала Лиги Европы в прошлом году.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Интер – Аталанта

7 апреля, 16:00. Милан, Джузеппе Меацца

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В Серии А начинаются "чемпионские раунды" боев за Лигу чемпионов, среди них и поединок Интера с Аталантой в 31-м туре. На две путевки (выход Ювентуса и Наполи сомнению не подлежит) продолжают претендовать 6-7 клубов, а "нерадзурри" сейчас находятся на поул-позиции. Но это не делает команду Лучано Спаллетти безусловным фаворитом матча против бергамасков в воскресенье. Да, в основу Интера посреди недели результативно вернулся Мауро Икарди, набравший сразу 2 балла (гол+пас). С другой стороны, до сих пор перед глазами миланских болельщиков разгромное поражение Аталанте в первом круге (1:4). "Богиня" не проигрывает в чемпионате с конца февраля, так что Интернационале придется приложить немало усилий, чтобы победить гостей из провинции.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Эвертон – Арсенал

7 апреля 16:05. Ливерпуль, Гудисон Парк

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Схожая с Италией ситуация сложилась и в английской Премьер-лиге. На два вакантных места в топ-4 претендуют четыре клуба, а идущий третьим Тоттенхэм и 6-й Манчестер Юнайтед разделяет всего 3 зачетных балла. Арсенал в этой борьбе пока удерживает свое "любимое" 4-е место и в воскресенье посетит Гудисон. Здесь подопечные Унаи Эмери не против продлить свою беспроигрышную серию, хотя календарь игр до конца первенства делает шансы "канониров" на место в зачетной четверке лучшими среди конкурентов.

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Свои задачи есть у Эвертона. В Ливерпуле нарастает недовольство Марку Силвой. Португалец, который пишел к "ирискам" в статусе "нового Моуринью", летом потратил на трансферы свыше 80 млн фунтов. Но мерсисайдцы в турнирной таблице идут лишь десятыми, а под руководством обделенного любовью местных фанов Сэма Эллардайса в прошлом году финишировали на две позиции выше. Если Силва не завершат чемпионат на 7-8-й строчке, то уже ближайшим летом может пополнить ряды безработных специалистов.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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