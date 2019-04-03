Наполи сенсационно уступил аутсайдеру: 30-й тур Серии А, матч среды

В 30 туре чемпионата Италии Наполи сенсационно уступил аутсайдеру. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 2 круг, 30 тур

Эмполи – Наполи – 2:1

Голи: Фариас, 28, Ди Лоренцо, 53 – Зелински, 44

В матче 30 тура Серии А Наполи приехал в гости к Эмполи. "Синие", имея в своем активе лишь 6 побед, стремились получить такие важные очки. И уже на 28-й минуте начали воплощать желаемое в жизнь: Диего Фариас неожиданно пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Зелински влетел в ворота. В конце первого тайма виновник гола реабилитировался: Петр мощным ударом под перекладину сравнял счет. На 53-й минуте Эмполи, усилиями Джованни Ди Лоренцо, который выпрыгнул выше всех защитников и замкнул подачу с углового, вырвался вперед.

После этого матча Эмполи покидает зону вылета и поднимается на 17 место, набирая 28 очков. Наполи остается на втором месте с 63-ю очками.