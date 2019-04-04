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Спасибо, Коноплянка, или Жду лета: фанаты Шальке, Вердер и немецкие СМИ оценили украинца за матч 1/4 Кубка Германии

19:46 359 Читати українською
Спасибо, Коноплянка, или Жду лета: фанаты Шальке, Вердер и немецкие СМИ оценили украинца за матч 1/4 Кубка Германии
Евгений Коноплянка после матча Шальке – Вердер
Тарас Котив Тарас Котив

Евгений Коноплянка снова не оправдал надежд. Вингер сборной Украины стал соучастником поражения своего Шальке в четвертьфинале Кубка Германии против Вердера, и это может еще хуже повлиять на его и так шаткие позиции под руководством нового тренера Хуба Стевенса.

 

Как и прогнозировал "Футбол 24", украинец вышел на замену, но получил достаточно времени себя проявить. Шальке 65-летнего Стевенса теперь играет по схеме с тремя защитниками в центре и по одному человеку на флангах. Так что Евгений может рассчитывать разве что на выступления в центре атаки. Вот украинец и заменил Эмболо, который вышел в паре форвардов с Бургшталлер. Впрочем его появление на 59-й минуте лишь стало предвестником фиаско команды Стевенса. Коноплянку частично обвиняют в голе, пропущенном из-за ужасного взаимодействия с Очипкой. Последний, перехватив мяч, отдал не очень сильную передачу.

Евгений же как-то столь неуклюже разворачивался, ожидая пас, что соперник с легкостью все прочитал и перехватил. Конечно, потом еще был суперудар Рашицы и не совсем уверенная игра других шалькеров, однако экс-днепрянин мог бы и получше сыграть – серьезно, такая скорость действий даже в чемпионате Украины не всегда проходит. Таким образом Вердер забил победный гол, но дальше Евгений имел шанс спасти свое и командное положение.

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У немецких ютуберов удар вызвал только ироничный смех. Коноплянка, которого никто не накрывал, просто слабо покатил мяч в руки вратарю. Поразительная разница с ударом игрока сборной Косово Рашицы, который пробивал не из более близкой позиции. Хуже всего, что после упущенного Евгением шанса хозяев (такого редкого с момента его появления) Вердер мгновенно наказал Шальке, разыграв убийственную комбинацию на 2:0.

Оценки немецкой прессы очень и очень строги. Der Westen выставил 4 (лучшая у них 1, худшая 6): "Украинец заменил Эмболо, но никак не усилил атаку команды. К нему пришел слишком легкий пас от Очипки, после чего Вердер перехватил мяч и открыл счет". Kicker выписал ему 4 балла: "Кто знает, как пошла бы игра, если бы Коноплянка лучше ударил с прекрасной позиции на границе штрафной". Только Сане, Очипка и Эмболо получили оценки хуже.

Ruhrnachrichten – 4,5: "Вышел на поле вместо Эмболо, однако не повлиял на игру никак". Spox – 4: "Принял участие в нескольких атаках, но принимал преимущественно плохие решения". WDR отмечает, что Евгений, "чаще выходивший при Тедеско, у Стевенса стал лишь вторым номером". И сейчас еще и несколько конкурентов оправятся от травм...

Статистический портал Sofascore оценил украинца в 6,4. Средний балл у Шальке за отчетную игру – на уровне 6,6. Даже двое других партнеров, вышедшие на замену еще позже, получили оценки несколько получше.

Коноплянка выиграл лишь одно из 4-х единоборств и отдал 8 точных пасов (88% его передач нашли адресатов). Его 1 раз прошли на дриблинге, а вот сам не прибегал к подобному обострению. В основном предпочитал пасы поперек поля и назад. Словом, случайно принял участие в пропущенном голе, упустил момент, который сам себе и создал, протянув мяч с центра поля, и... по сути растворился. Когда Сане заработал красную для Шахина и опасный штрафной, украинцу, который сначала подошел к мячу, не дали выполнить стандарт – смотрели матч нашей сборной в Люксембурге, что ли? Впрочем навес Очипки оказался просто бездарным, поэтому хуже вряд ли можна было сыграть.

К критике в определенной степени присоединился и партнер Евгения Бургшталлер: "Мы имели одну-две хорошие возможности на контратаках, которые проходили через Коно. Обязаны забивать в подобных эпизодах, но, к сожалению не сделали этого, и поэтому вылетели". Хотя справедливости ради скажем, что культура атакующей игры Шальке была в целом на очень низком уровне. Поэтому не одному Коно здесь можно ставить претензии. Тот же Бургшталлер упустил еще лучший момент.

Зато атмосферу команды ярко демонстрирует эпизод в компенсированное время. Молодой вратарь Нюбель не добил до Коноплянки и компании, а Вердер в меньшинстве едва не организовал разгром. Кипер исправился, приняв на свою голову мощный удар. Вместо поддержки получил претензии от партнера Маскареля, которые сам и спровоцировал. Какой-то полный балаган.

Фанаты Шальке не жалели иронии. "Коноплянке 6 баллов, пожалуйста". Кто-то ставит балл повыше (4 с минусом), но в целом оценки болельщиков ничем не лучше, чем прессы.

"Харит, Мендил, Коноплянка, Эмболо, Ут, Руди, Бенталеб и Скжибски – в моих глазах (частично, к сожалению) являются теми игроками, кого я не хочу видеть в Шальке на следующий сезон". Другой фанат поддерживает мнение, хотя не согласен по Эмболо и Скжибски.

"Что это за удар был". Болельщики жалуются и разводят руками одновременно: "Коноплянка на украинском языке означает "Не знаю, что я делаю здесь".

"С нетерпением жду лета, когда мы наконец-то избавимся от таких вялых и лишенных таланта игроков, как Коноплянка, Эмболо и Ко.

А вот фанаты Вердера благодарны Евгению: "О Боже, что за удар! Спасибо, Коноплянка". Впрочем некоторые встали на защиту Евгения: "Играешь целыми днями в ФИФА и не можешь понять, что в таких случаях виноват отдающий пас".

Есть и такое мнение, что "Коноплянка убегал от мяча" в моменте с первым голом Вердера, поэтому также виноват.

"Коноплянка должен радоваться уходу. Не помню, когда в последний раз он хорошо играл. Либо невидимый, либо постоянно стучит".

"Почему Коноплянка продолжает бежать, если видит, что пас Очипки оказался дерьмом?" – еще один фанат предлагает Евгению разделить ответственность за решающий гол с партнером.

"Слева Очипка и Коноплянка – команда мечты. Двое непрофессионалов. Спасибо, Гайдель" (бывший спортивный директор Шальке, – прим. "Футбол 24").

"Это был яркий пример нынешнего Шальке. Коно идет в разрез с мячом, а удар недостаточно четкий. Эти мелкие моменты – слишком большие ошибки для уровня Лиги 1".

Если бы проблема была в одном Коноплянке... Стиль игры команды напоминает фанатам эту комическую гифку.

"Каждый матч Шальке можно подытожить эмоционально, как в этом видео: "Что мы делаем ?!"

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