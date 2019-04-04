Спасибо, Коноплянка, или Жду лета: фанаты Шальке, Вердер и немецкие СМИ оценили украинца за матч 1/4 Кубка Германии

Евгений Коноплянка снова не оправдал надежд. Вингер сборной Украины стал соучастником поражения своего Шальке в четвертьфинале Кубка Германии против Вердера, и это может еще хуже повлиять на его и так шаткие позиции под руководством нового тренера Хуба Стевенса.

Как и прогнозировал "Футбол 24", украинец вышел на замену, но получил достаточно времени себя проявить. Шальке 65-летнего Стевенса теперь играет по схеме с тремя защитниками в центре и по одному человеку на флангах. Так что Евгений может рассчитывать разве что на выступления в центре атаки. Вот украинец и заменил Эмболо, который вышел в паре форвардов с Бургшталлер. Впрочем его появление на 59-й минуте лишь стало предвестником фиаско команды Стевенса. Коноплянку частично обвиняют в голе, пропущенном из-за ужасного взаимодействия с Очипкой. Последний, перехватив мяч, отдал не очень сильную передачу.

Евгений же как-то столь неуклюже разворачивался, ожидая пас, что соперник с легкостью все прочитал и перехватил. Конечно, потом еще был суперудар Рашицы и не совсем уверенная игра других шалькеров, однако экс-днепрянин мог бы и получше сыграть – серьезно, такая скорость действий даже в чемпионате Украины не всегда проходит. Таким образом Вердер забил победный гол, но дальше Евгений имел шанс спасти свое и командное положение.

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У немецких ютуберов удар вызвал только ироничный смех. Коноплянка, которого никто не накрывал, просто слабо покатил мяч в руки вратарю. Поразительная разница с ударом игрока сборной Косово Рашицы, который пробивал не из более близкой позиции. Хуже всего, что после упущенного Евгением шанса хозяев (такого редкого с момента его появления) Вердер мгновенно наказал Шальке, разыграв убийственную комбинацию на 2:0.

Оценки немецкой прессы очень и очень строги. Der Westen выставил 4 (лучшая у них 1, худшая 6): "Украинец заменил Эмболо, но никак не усилил атаку команды. К нему пришел слишком легкий пас от Очипки, после чего Вердер перехватил мяч и открыл счет". Kicker выписал ему 4 балла: "Кто знает, как пошла бы игра, если бы Коноплянка лучше ударил с прекрасной позиции на границе штрафной". Только Сане, Очипка и Эмболо получили оценки хуже. Ruhrnachrichten – 4,5: "Вышел на поле вместо Эмболо, однако не повлиял на игру никак". Spox – 4: "Принял участие в нескольких атаках, но принимал преимущественно плохие решения". WDR отмечает, что Евгений, "чаще выходивший при Тедеско, у Стевенса стал лишь вторым номером". И сейчас еще и несколько конкурентов оправятся от травм... Статистический портал Sofascore оценил украинца в 6,4. Средний балл у Шальке за отчетную игру – на уровне 6,6. Даже двое других партнеров, вышедшие на замену еще позже, получили оценки несколько получше. Коноплянка выиграл лишь одно из 4-х единоборств и отдал 8 точных пасов (88% его передач нашли адресатов). Его 1 раз прошли на дриблинге, а вот сам не прибегал к подобному обострению. В основном предпочитал пасы поперек поля и назад. Словом, случайно принял участие в пропущенном голе, упустил момент, который сам себе и создал, протянув мяч с центра поля, и... по сути растворился. Когда Сане заработал красную для Шахина и опасный штрафной, украинцу, который сначала подошел к мячу, не дали выполнить стандарт – смотрели матч нашей сборной в Люксембурге, что ли? Впрочем навес Очипки оказался просто бездарным, поэтому хуже вряд ли можна было сыграть. К критике в определенной степени присоединился и партнер Евгения Бургшталлер: "Мы имели одну-две хорошие возможности на контратаках, которые проходили через Коно. Обязаны забивать в подобных эпизодах, но, к сожалению не сделали этого, и поэтому вылетели". Хотя справедливости ради скажем, что культура атакующей игры Шальке была в целом на очень низком уровне. Поэтому не одному Коно здесь можно ставить претензии. Тот же Бургшталлер упустил еще лучший момент. Зато атмосферу команды ярко демонстрирует эпизод в компенсированное время. Молодой вратарь Нюбель не добил до Коноплянки и компании, а Вердер в меньшинстве едва не организовал разгром. Кипер исправился, приняв на свою голову мощный удар. Вместо поддержки получил претензии от партнера Маскареля, которые сам и спровоцировал. Какой-то полный балаган. Фанаты Шальке не жалели иронии. "Коноплянке 6 баллов, пожалуйста". Кто-то ставит балл повыше (4 с минусом), но в целом оценки болельщиков ничем не лучше, чем прессы. Konoplyanka bitte 6. Aus Gründen. — Lukas (@lukasinho01) 4 квітня 2019 р. "Харит, Мендил, Коноплянка, Эмболо, Ут, Руди, Бенталеб и Скжибски – в моих глазах (частично, к сожалению) являются теми игроками, кого я не хочу видеть в Шальке на следующий сезон". Другой фанат поддерживает мнение, хотя не согласен по Эмболо и Скжибски. Bei Skrzybski und Embolo bin ich anderer Meinung. Der Rest stimmt schon. Aber es hängt viel vom Trainer ab. — Marius (@supml) 4 квітня 2019 р. "Что это за удар был". Болельщики жалуются и разводят руками одновременно: "Коноплянка на украинском языке означает "Не знаю, что я делаю здесь". Konoplyanka heißt auf ukrainisch "Ich weiß auch nicht was ich hier mache". — Christian (@lelei) 3 квітня 2019 р. "С нетерпением жду лета, когда мы наконец-то избавимся от таких вялых и лишенных таланта игроков, как Коноплянка, Эмболо и Ко. Dann freue ich mich doch mal auf den Sommer, in dem wir solche wahlweise lustlosen oder talentfreien Kackstelzen wie Konoplyanka, Embolo und Co. endlich losgeworden geworden sind und wir mit unserem hochemotionalen Superdirektor Schneider von RB endlich Meister werden.



#S04 — Timmy (@Pilzeintopf) 3 квітня 2019 р. А вот фанаты Вердера благодарны Евгению: "О Боже, что за удар! Спасибо, Коноплянка". Впрочем некоторые встали на защиту Евгения: "Играешь целыми днями в ФИФА и не можешь понять, что в таких случаях виноват отдающий пас". Spielt den ganzen Tag fifa und kann nicht erkennen, dass es Fehler von passgeber war — Niklas Schmoldt (@NiklasSchmoldt) 3 квітня 2019 р. Есть и такое мнение, что "Коноплянка убегал от мяча" в моменте с первым голом Вердера, поэтому также виноват. Konoplyanka läuft vom Ball weg.... Man hätte sehen können/sollen, dass er da drauf muss — Jeremy (@Jeremy14609156) 3 квітня 2019 р. "Коноплянка должен радоваться уходу. Не помню, когда в последний раз он хорошо играл. Либо невидимый, либо постоянно стучит". Konoplyanka darf dann gerne gehen. Kann mich nicht dran erinnern wann der das letzte mal gut gespielt hat.



Entweder ist der unsichtbar oder kloppt die ganze Zeit daneben. — FußballFabse (@FussballFabse) 3 квітня 2019 р. "Почему Коноплянка продолжает бежать, если видит, что пас Очипки оказался дерьмом?" – еще один фанат предлагает Евгению разделить ответственность за решающий гол с партнером. Wrm rennt Konoplyanka noch weg, wenn er doch sieht, dass der Pass scheiße war? — ForEverSchalke (@ForeverSchalke_) 3 квітня 2019 р. "Слева Очипка и Коноплянка – команда мечты. Двое непрофессионалов. Спасибо, Гайдель" (бывший спортивный директор Шальке, – прим. "Футбол 24"). Zwei Nichtskönner — Köbes (@koebes04) 3 квітня 2019 р. "Это был яркий пример нынешнего Шальке. Коно идет в разрез с мячом, а удар недостаточно четкий. Эти мелкие моменты – слишком большие ошибки для уровня Лиги 1". Schalke's style this season #s04 pic.twitter.com/FQS7ETfEFp — Schalke News (@Schalke04FCNews) 3 квітня 2019 р. Если бы проблема была в одном Коноплянке... Стиль игры команды напоминает фанатам эту комическую гифку. Every Schalke match pic.twitter.com/292M3gYI5p — Ethan (@TedescoTime) 3 квітня 2019 р. "Каждый матч Шальке можно подытожить эмоционально, как в этом видео: "Что мы делаем ?!"

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