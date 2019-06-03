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Чемпион мира, триумфатор Лиги чемпионов, парижский скандалист и гений без "Золотого мяча": топ-10 свободных агентов лета

16:20 151 Читати українською
Чемпион мира, триумфатор Лиги чемпионов, парижский скандалист и гений без "Золотого мяча": топ-10 свободных агентов лета
Франк Рибери и Арьен Роббен

Десятку самых интересных предложений на рынке свободных агентов в летнее трансферное окно собрал культовый журнал FourFourTwo.

Даниэль Старридж (Ливерпуль)

Старридж наконец собирается покинуть "красных" после шести лет на Энфилде. Хотя 29-летний форвард начинал как ведущий игрок Ливерпуля, а его пиком стал потрясающий сезон 2013/14 в паре с Луисом Суаресом, но в последние годы боролся с травмами и быстро был заменен атакующим трио в составе Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.

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После прошлогодней аренды в Вест Бромвиче (6 матчей, без голов), кажется, что его контракт не будет продлен. Так кто берет?

Ясин Браими (Порту)

Несмотря на то, что хорошая форма алжирского вингера в этом году позволила Порту финишировать вторым в Примейре, Браими летом уйдет из команды в статусе свободного агента – это дает 29-летнему игроку хорошие перспективы для переговоров с новым клубом.

Вест Хэм и Эвертон среди фаворитов на подписание, но издание Record отмечает, что Браими хочет получить 6 млн евро подъемных и 3-летний контракт. Правда, такие аппетиты могут помешать переезда в АПЛ.

Хуан Мата (Манчестер Юнайтед)

Проведенное Матой время с Манчестер Юнайтед тоже не было спокойным плаванием. На долю испанца выпало немало взлетов и падений (преимущественно последних) во время пребывания на Олд Траффорд, а контракт, завершающий действие летом, похоже продлен не будет.

31-летний игрок не имеет дефицита предложений: его связывали с большим количеством клубов АПЛ и Ла Лиги, в частности, почти родной Валенсией. Кроме того, неожиданный интерес приписывают Барселоне, а также Ньюкаслу Рафы Бенитеса, что вскоре может сменить владельца.

Гари Кэхилл (Челси)

Хотя Кэхилл подтвердил свой уход из Челси, но он все еще может быть ведущей фигурой на уровне Премьер-лиги в сезоне 2019/20. После семи сезонов в составе "синих", в течение которых он завоевал все возможные трофеи клубного футбола, приобретенный им опыт провоцирует интерес от других клубов АПЛ этим летом.

Кэхилл официально покинул Челси

33-летнего защитника связывали с его бывшим клубом – Астон Виллой, где экс-партнер Джон Терри работает тренером, а другой одноклубник – Фрэнк Лэмпард – может пригласить его в Дерби. "Бараны" не сумели пробиться в элиту через плей-офф Чемпионшипа, но надеются усилиться перед новым подходом.

Франк Рибери (Бавария)

Рибери – еще одно громкое имя в когорте бесплатных этим летом игроков. Его период в мюнхенской Баварии подошел к завершению. 36-летний вингер утверждает, что несмотря на долгую и успешную карьеру в футболе он все еще планирует продолжать играть в следующем сезоне.

Пока неизвестно, на каком уровне, но Премьер-лига кажется слишком амбициозной целью, учитывая возраст. Вестерн Сидней Вондерерз, который тренериет экс-баварец Маркус Баббель уже вышел из борьбы за бывшего игрока сборной Франции.

Арьен Роббен (Бавария)

Одноклубник Рибери Роббен также покинет мюнхенскую Баварию летом. Несмотря на слухи о завершении вингером карьеры, нидерландского ветерана сенсационно сватали в Лестер, но трансферный профиль "лис" обычно выглядит иначе.

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"Легкие" деньги китайской Суперлиги тоже могут стать варианты для победителя Лиги чемпионов сезона 2012/13, однако Bild пишет об интересе Бенфики, а также Аякса, ПСВ и первого клуба Роббена – Гронингена.

Дэнни Уэлбек (Арсенал)

Унаи Эмери подтвердил, что будущее Уэлбека вне Арсенала, поскольку его контракт с "канонирами" завершает действие. Где он в конце концов окажется в следующем сезоне пока неизвестно, хотя некоторые клубы, в частности Эвертон, Вест Хэм и Ньюкасл, выражают интерес. Но все же его травматичность не делает его гарантированным усилением.

Адриен Рабьо (ПСЖ)

Доступность Рабьо заинтересовала сразу два клуба Премьер-лиги – Манчестер Юнайтед и Арсенал. Тем не менее, не только они интересуются 24-летним центральным полузащитником, которого также сватали в Барселону, мюнхенскую Баварию и Ювентус.

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Однако, его проблемы с дисциплиной отталкивают. Из-за спора относительно нового контракта игрок не провел ни одной минуты за ПСЖ с декабря, был отправлен в дубль гранда Лиги 1 после посещения ночного клуба и лайка противоречивому посту Патриса Эвра в Instagram, а также отказался от места в списке резервистов сборной Франции перед чемпионатом мира-2018.

Филипе Луис (Атлетико)

Контракт Луиса с мадридским Атлетико завершает действие этим летом и, таким образом, подошло к концу 8-сезонное сотрудничество с представителем Ла Лиги (за исключением сезона 2014/15, когда Филипе неудачно съездил в Челси).

Издание Marca прогнозирует, что летом он может получить большой переход в Барселону, где станет опорой и подменой основному левому защитнику ЖордеАльбе. А еще в его услугах заинтересован Вулверхэмптон.

Макс Крузе (Вердер)

Форвард Крузе после трех лет в Вердере также станет одним из свободных агентов этого лета. После 11-ти голов в Бундеслиге в этом сезоне 31-летний экс-нападающий сборной Германии может перебраться в Премьер-лигу.

Звучит немного странно, но Ливерпуль, по утверждениям местной прессы, видит в нем альтернативу Старриджу.

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