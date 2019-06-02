Кэхилл официально покинул Челси

Опытный защитник Челси Гари Кэхилл покинул лагерь лондонцев и стал свободным агентом.

Капитан "синих" покинул клуб, сообщает официальный сайт Челси.

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Кэхилл перебрался на Стэмфорд Бридж из Болтона в январе 2012 года за 7 млн фунтов. В составе лондонцев 33-летний центрбэк завоевал 8 трофеев, среди которых 2 титула чемпиона Англии, кубок Лиги чемпионов и 2 кубка Лиги Европы. После ухода из клуба Джона Терри именно он получил капитанскую повязку.

В сезоне 2018/19, после прихода на пост главного тренера Маурицио Сарри, Гари Кэхилл перестал быть игроком основы и провел всего 8 матчей во всех турнирах. Зимой им активно интересовался Фулхэм.

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