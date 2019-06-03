Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа

Десятку найцікавіших пропозицій на ринку вільних агентів у літнє трансферне вікно зібрав культовий журнал FourFourTwo.

Даніель Старрідж (Ліверпуль)

Старрідж нарешті збирається покинути "червоних" після шести років на Енфілді. Хоч 29-річний форвард починав як провідний гравець Ліверпуля, а його піком став приголомшливий сезон 2013/14 в парі з Луїсом Суаресом, та в останні роки боровся з травмами й швидко був замінений атакувальним тріо в складі Мохамеда Салаха, Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

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Після минулорічної оренди у Вест Бромвічі (6 матчів, без голів), здається, що його контракт не буде продовжений. То хто бере?

Ясін Браїмі (Порту)

Незважаючи на те, що хороша форма алжирського вінгера цьогоріч дозволила Порту фінішувати другим у Прімейрі, Браїмі влітку піде з команди в статусі вільного агента – це дає 29-річному гравцю хороші перспективи для перемовин із новим клубом.

Вест Хем та Евертон серед фаворитів на підписання, але видання Record відзначає, що Браїмі хоче отримати 6 млн євро підйомних і 3-річний контракт. Щоправда, такі апетити можуть стати на заваді переїзду в АПЛ.

Хуан Мата (Манчестер Юнайтед)

Проведений Матою час із Манчестер Юнайтед також не був спокійним плаванням. На долю іспанця випало чимало злетів і падінь (переважно останніх) під час перебування на Олд Траффорд, а контракт, який завершує дію влітку, схоже продовжувати не будуть.

31-річний гравець не має дефіциту пропозицій: його пов'язували з великою кількістю клубів АПЛ і Ла Ліги, зокрема, з майже рідною Валенсією. Крім того, несподіваний інтерес приписують Барселоні, а також Ньюкаслу Рафи Бенітеса, що невдовзі може змінити власника.

Гарі Кехілл (Челсі)

Хоч Кехіллі підтвердив свій відхід із Челсі, та він все ще може бути провідною фігурою на рівні Прем'єр-ліги в сезоні 2019/20. Після семи сезонів у складі "синіх", впродовж яких він здобув усі можливі трофеї клубного футболу, набутий ним досвід цього літа провокує інтерес від інших клубів АПЛ.

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33-річного оборонця пов'язували з його колишнім клубом – Астон Віллою, де екс-партнер Джон Террі працює тренером, а інший одноклубник – Френк Лемпард – може запросити ветерана в Дербі. "Барани" не зуміли пробитися в еліту через плей-офф Чемпіоншипу, але сподіваються підсилитися перед новим підходом.

Франк Рібері (Баварія)

Рібері – ще одне гучне ім'я в когорті безкоштовних цього літа гравців. Його період у мюнхенській Баварії підійшов до завершення. 36-річний вінгер стверджує, що попри довгу та успішну кар'єру у футболі він усе ще планує продовжити грати наступного сезону.

Наразі невідомо, на якому рівні, та Прем'єр-ліга видається занадто амбітною ціллю, враховуючи вік. Вестерн Сідней Вондерерз, який тренує екс-баварець Маркус Баббель, уже вийшов із боротьби за колишнього гравця збірної Франції.

Ар'єн Роббен (Баварія)

Одноклубник Рібері Роббен також покине мюнхенську Баварію цього літа. Незважаючи на чутки про завершення вінгером кар'єри, нідерландського ветерана сенсаційно сватали до Лестера, та трансферний профіль "лисиць" зазвичай виглядає інакше.

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"Легкі" гроші китайської Суперліги теж можуть стати варіантом для переможця Ліги чемпіонів сезону 2012/13, але Bild пише про інтерес Бенфіки, а також Аякса, ПСВ та першого клубу Роббена – Гронінгена.

Денні Велбек (Арсенал)

Унаї Емері підтвердив, що майбутнє Велбека поза Арсеналом, оскільки його контракт із "канонірами" завершує дію. Де він зрештою опиниться у наступному сезоні поки невідомо, хоча деякі клуби, зокрема Евертон, Вест Хем і Ньюкасл, висловлюють зацікавлення. Та все ж його травматичність не робить його гарантованим підсиленням.

Адріен Рабйо (ПСЖ)

Доступність Рабйо зацікавила відразу два клуби Прем'єр-ліги – Манчестер Юнайтед і Арсенал. Тим не менше, не лише вони цікавляться 24-річним центральним півзахисником, якого також сватали до Барселони, мюнхенської Баварії та Ювентуса.

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Та його проблеми з дисципліною відштовхують. Через суперечку щодо нового контракту гравець не провів жодної хвилини за ПСЖ із грудня, був відправлений у дубль гранда Ліги 1 після відвідин нічного клубу та лайку до суперечливого допису Патріса Евра в Instagram, а також відмовився від місця у списку резервістів збірної Франції перед чемпіонатом світу-2018.

Філіпе Луїс (Атлетіко)

Контракт Луїса з мадридським Атлетіко завершує дію цього літа, а тому підійшла до кінця 8-сезонна співпрацю з представником Ла Ліги (за винятком сезону 2014/15, коли Філіпе невдало з'їздив у Челсі).

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Видання Marca прогнозує, що влітку він може отримати великий перехід до Барселони, де стане опорою і підміною основному лівому оборонцю Жорді Альбі. А ще в його послугах зацікавлений Вулверхемптон.

Макс Крузе (Вердер)

Форвард Крузе після трьох років у Вердері також стане одним із вільних агентів цього літа. Після 11-ти голів у Бундеслізі цього сезону 31-річний екс-нападник збірної Німеччини може перебратися до Прем'єр-ліги.

Звучить трохи дивно, та Ліверпуль, за твердженнями місцевої преси, вбачає у ньому альтернативу Старріджу.

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