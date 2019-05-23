Барселона открыла "кастинг №9" с сенсационными именами: нужно забивать, защищаться и не бояться Суареса

Поиск центрального форварда – главная задача "кулес" в летнее трансферное окно.

Антуан Гризманн может стать не единственным усилением Барселоны в линию атаки. Звездный француз должен оформить свои отношения с каталонцами после 1 июля, когда его клаусула снизится с 200 до 120 млн евро, однако до этого времени дуэт технических секретарей Абидаль-Планес попытается подыскать для команды нового центрфорварда.

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Вальверде и компания прекрасно понимают, что Гризманн – это больше оттянутый нападающий а-ля Лео Месси, чем типичная "девятка" вроде Суареса. Хотя, как раз 32-летнему уругвайцу, который проводит около 50-и матчей за сезон, нужна качественная замена, или хороший преемник. Несмотря на далеко не юный возраст Луисито, рано или поздно ему бы пришлось искать "преемника". Требования Вальверде к будущим кандидатам, на первый взгляд, очень простые – нужно ориентироваться в испанском футболе, гарантировать гол, не брезговать защитной работой и... не бояться конкурировать с Суаресом.

Первым в списке Абидаля и Планеса, которым активно помогает трансферный менеджер Пеп Сегура, фигурирует 22-летний форвард Сельты Макси Гомес. Radio Galega успело анонсировать дебютное предложение "кулес" по трансферу перспективного уругвайца в размере 25 млн евро, чего вроде бы оказалось недостаточно президенту галисийского клуба Карлосу Моуриньо (не путать с Сеу Жозе – это разные люди). "Селестес", ссылаясь на клаусулу игрока сборной Уругвая (50 млн евро), требуют не менее 40, а Барса считает такую ​​цифру серьезно завышенной. Бартомеу не собирается платить больше 30 млн несмотря на приличные результаты Гомеса в прошлом сезоне – 13 голов и 5 ассистов.

Фернандо Льоренте также оказался среди трансферных целей чемпионов Испании. 34-летний ветеран, которого ранее неоднократно сватали на Камп Ноу, привлек к себе внимание благодаря классной игре за Тоттенхэм в Лиге чемпионов. Каталонцев привлекает огромный опыт выступлений воспитанника Атлетика в Примере, его статус (свободный агент с 1 июля) и авторитет среди лидеров команды. Льоренте прекрасно ладит с Бускетсом, Пике, Альбой и Ракитичем. Эрнесто Вальверде, по слухам, также не против вновь поработать со своим экс-подопечным, который хотел бы завершить карьеру на родине.

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Еще один интересный для Барсы вариант – Виссам Бен Йеддер из Севильи. Французский форвард, забив 30 голов и выполнив 11 ассистов в сезоне 2018/19, обладает даже меньшей клаусулой, чем Макси Гомес – 40 млн евро. Его кандидатуру отстаивает Эрик Абидаль, который считает, что экс-игрок Тулузы идеально подходит для комбинационной игры "блаугранас". Кроме этого, Дани Алвес, Ракитич, Кейта, Лангле или Адриано уже протурувалы для француза путь на Камп Ноу – практически каждый футболист Севильи демонстрировал здесь приличный уровень.

Интересно, что Бен Еддер – не единственный из лагеря "рохибланкос", кто может променять Андалусию на Каталонию. Достаточно неожиданно на радар Барсы попал атакующий полузащитник Пабло Сарабия, которого почти невозможно представить на позиции центрфорварда. Однако феноменальный сезон 27-летнего испанца (23 гола и 17 результативных передач) с контрактом до 2020-го превратили его в лакомый кусок для серьезных клубов. Сарабия – ставка Рамона Планеса, который видит экс-вингера Хетафе на позиции провального Коутинью, а Гризманна – как альтернативу Суаресу.

Замыкают список два форварда Жироны, которая следующий сезон проведет в Сегунде – Кристиан Стуани и Порту. Первый, отметившись 20 раз в Ла Лиге, мог оказаться на Камп Ноу еще зимой, однако клубы не сошлись в цене, а Барса сделала ставку на Боатенга. После неожиданного вылета каталонцев его кандидатура снова стала актуальной, а сумма компенсации – значительно меньшей (8-10 млн евро).

Порту – темная лошадка барселонского кастинга на роль №9. Его сейчас больше отстаивают каталонские журналисты, чем клубные функционеры, хотя этот футболист наводил ужас как на Камп Ноу, так и на Бернабеу. Главное качество 27-летнего игрока – универсализм. Порту, обладая роскошной скоростью и дриблингом, может одинаково хорошо закрыть любую позицию в атаке. Цена вопроса – 10 млн евро.

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