Новобранцы Переса, или Как президент Реала выбирал Лунина и еще 72-х игроков

Президент Реала Флорентино Перес никогда не боялся тратить бешеные деньги, чтобы сделать свой клуб самым успешным в мире. Испанское издание AS проанализировало основные закономерности трансферной политики "сливочных" во время его правления.

Флорентино Перес впервые баллотировался на пост президента Реала в феврале 1995 года, но проиграл Рамону Мендосе. Вторая попытка оказалась успешной. 17 июля 2000 Перес впервые был избран президентом "Королевского клуба". Главным козырем его предвыборной программы стало обещание подписать Луиша Фигу из Барселоны.

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Перес никогда не боялся вести мощную борьбу на трансферном рынке. "Лучшие игроки мира должны играть в Реале", – часто любит повторять президент "сливочных". Если для этого нужно побить трансферный рекорд – не проблема. За время своего правления Перес совершил переходы 73-х игроков. Этого вполне достаточно, чтобы установить определенную закономерность.

Когда речь идет о подписаниях Переса, наиболее показательной статистикой является возраст игроков. Только два футболиста были старше 30 лет на момент трансфера: Рикарду Карвалью, который в 32 года перешел из Челси, и вратарь Диего Лопес (31), который в 2013 году вернулся из Севильи.

При Пересе у Реала, похоже, развилась фобия к возрастным игрокам. Очевидно, фанатам, которые ожидают переезда в Мадрид таких игроков, как Роберт Левандовски, Серхио Агуэро, Эдинсон Кавани или Яго Аспас уже этим летом, стоит об этом забыть.

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С другой стороны, в подростковом возрасте в Реал перешли Серхио Рамос, Серхио Каналес, Рафаэль Варан, Мартин Эдегор, Хесус Вальехо, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Тео Эрнандес, Винисиус Жуниор, Андрей Лунин и Родриго.

Если анализировать статистические данные, то типичная покупка Переса на трансферном рынке выглядела бы примерно так: не испанец, около 24 лет (средний возраст его подписаний – 23,45), преимущественно правша (только 19 были левшой), а средняя стоимость составляла бы около 22 миллионов евро.

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В среднем Перес тратит на трансферы 99 миллионов евро в год. Крупнейшими выплатами стали 96 млн и 101 млн евро, потраченные на Криштиану Роналду (2009 год) и Гарета Бэйла (2013 год) соответственно. Самым дорогим испанцем является Хаби Алонсо (34,5 млн). В общем Флорентино потратил на игроков 1,59 млрд евро.

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За все время правления Переса Реал подписал только двух свободных агентов: Альберта Селадеса в 2000 году и Хамита Алтынтопа в 2011. В то же время и арендных сделок было всего три, причем все они были заключены уже во время второй каденции Флорентино: Эммануэль Адебайор (2011), Майкл Эссьен (2012) и Хавьер Эрнандес (2014).

73 футболиста, которых привел в Реал Перес, представляют 21 страну мира. Среди них испанцев – всего 24. Второе место по представительству занимает Бразилия: футболку "сливочных" надевали 12 выходцев из этой страны. Далее идет Франция (5 исполнителей) и Португалия (4).

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Полузащита был той зоной, которую Перес чаще всего пытался усилить благодаря трансферам. 29 хавбеков подписал Реал за время его руководства. 22 форварда пытались сделать атаку мадридцев смертоноснее, а 15 защитников и 6 вратарей, среди которых и украинец Андрей Лунин, гарантировать надежность собственных ворот.

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