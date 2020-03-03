Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, одержав эффектную победу над Ливерпулем

В рамках матча 1/8 финала Кубка Англии Ливерпуль потерпел выездное поражение от лондонского Челси.

Первый тайм стал настоящим безумием с 20 ударами по воротам, красивыми сейвами, кучей ошибок и скоростной игрой в обе стороны. В матче даже не возникало отдельных этапов доминирования или затишья (разве что пере свистком на перерыв), а просто были атаки Ливерпуля против атак Челси. Тем более странно, что за этот период удалось увидеть лишь один гол.

Поединок начался с высокого прессинга мерсисайдцев, который привёл к голевому моменту уже на 3-й минуте – это Мане развернулся в центре штрафной и пробил в Кепу вследствие передачи с левого края от Робертсона. Лондонцы ответили несколькими атаками по флангам, а на 7-й минуте после подачи с углового Аспиликуэта едва не открыл счёт – мяч после его удара головой пролетел мимо дальней штанги. "Красные" сразу же огрызнулись диагональю ван Дейка на левый фланг под подачу Ориджи на линию вратарской, однако Мане не смог замкнуть кросс бельгийца.

После этого подопечные Фрэнка Лемпарда неожиданно перехватили инициативу, зажав соперника перед его штрафной. С 11-й по 13-ю минуты по воротам Ливерпуля прошло три мощных удара в створ, которые Адриан непременно парировал перед собой – и если выстрелы Баркли и Виллиана с 20-ти и 10-ти метров не привели к голу, то удар бразильца с линии полукруга завершился грандиозным ляпом испанского голкипера. Мяч отскочил от Адриана в ворота.

На 18-й минуте Челси вполне мог удвоить преимущество прямым выстрелом Алонсо со штрафного, однако Маркос запустил сферу над перекладиной. Гости ответили супермоментом: на 21-й минуте за несколько секунд по воротам "пенсионеров" прошло четыре удара с минимальной дистанции – один накрыл защитник, а ещё три парировал Кепа!

Лондонцы огрызнулись атакой на 27-й минуте, когда Ковачич пробивал из-за пределов штрафной после скидки от Жиру. Получилось слабо – Адриан поймал мяч. Через четыре минуты прилетел новый момент мерсисайдцев: Мане продрался сквозь четырёх защитников в центр штрафной и выстрелил в дальний угол – Кепа спас Челси!

После этого команды обменялись рядом контратак и стандартов, из которых удалось выдавить ещё две возможности открыть счёт: Баркли на 34-й минуте пробил метров с 22-х мимо левой девятки, а Ориджи на 38-й выстрелил голеностопом после навеса с углового – неточно. Далее произошла травма Ковачича и выход на поле Маунта, а там и первый тайм подошел к концу.

Второй стартовал не так весело, как первый, но всё равно оставался довольно динамичным. Челси его начало несколько испортила травма Виллиана, которого заменил Жоржиньо, а Ливерпуль, к тому же, накрыл лондонцев прессингом. Хозяева поля не вылезали со своей половины где-то до середины 50-х минут, однако подопечным Юргена Клоппа никак не удалось конвертировать своё преимущество хотя бы в какой-то момент. "Красные" порадовали своих фанатов только рядом кроссов.

Команда Фрэнка Лэмпарда, тем временем, успела адаптироваться к игре фактических чемпионов Англии, начав разрывать их на контратаках. Одна из них на 61-й минуте завершилась грубым фолом Фабинью перед штрафной – опорник получил жёлтую карточку, арбитр назначил стандарт, а Маунт прямым ударом с него попал в перекладину. На 64-й же гостей не простили: Жиру скинул мяч на Баркли, а тот со своей половины стартонул по центру через свободную зону, окончив проход ударом метров с 22-х – точно в левый угол! 2:0.

Ещё через три минуты довести дело до разгрома мог Педро, который вылетел один на один с Адрианом, но переиграть испанца в ближнем бою нападающему не удалось. Клопп сразу после этого бросил в бой Фирмино с Милнером, однако на 74-й минуте произошел новый момент у ворот Ливерпуля – это Жиру выстрелил в перекладину с близкого расстояния.

Только после этого команды взяли некоторую паузу в активности, которую Клопп попытался заполнить выходом на поле Салаха. Мохамед, однако, ничем интересным не отличился до самого финального свистка.

В последние десять минут команды немного раскрылись. В частности, полез вперёд Ливерпуль, который на 83-й едва не сократил отставание в счёте в результате подачи с углового – Фирмино замкнул её ударом головой, но мяч пролетел мимо дальнего угла! Челси ответил на 85-й и 87-й прорывами Маунта и Жиру по левому флангу с ударами под ближнюю штангу – получилось плотно, но неточно. Кроме того, "красные" и "синие" разменялись рядом стандартов.

Новых голов болельщикам увидеть так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Челси над Ливерпулем, в результате которой "пенсионеры" вышли в 1/4 финала Кубка Англии.