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Жиру: Я сделал все, чтобы покинуть Челси зимой

16:13 86 Читати українською
Жиру: Я сделал все, чтобы покинуть Челси зимой
Оливье Жиру / Reuters

Форвард Челси Оливье Жиру рассказал, насколько хотел покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Честно говоря, даже я видел себя в другом месте. Я пережил сложные шесть месяцев. Именно поэтому я пытался пойти в январе. Я все сделал чтобы покинуть Челси. В конце концов, в силу обстоятельств, клуб не хотел меня отпускать. Важнейшим условием моего отъ езда была замена.

Жиру рассказал о своем положении в Челси

Самым интересным клубом для меня был Интер. Проблема в том, что переговоры затянулись. В конце концов, если бы переговоры с Лацио или Тоттенхэмом договорились, то возникал вопрос, не куда я собираюсь поехать, а могу ли я покинуть Челси. Ничего невозможно было делать, я застрял.

Я знал, что в любом случае я не должен начинать бойкот или нести хаос в раздевалке. Прежде всего, потому, что это не мое, а также потому, что я знал, что есть хороший шанс, что я останусь в Челси. Поэтому я остался профессионалом до конца. Были два возможных варианта для меня: или я начинаю скучать, или борюсь за свое место. Это я и сделал. Лэмпард пообещал мне больше возможностей играть и сдержал свое слово", – поделился Жиру в комментарии Telefoot.

К слову, Жиру провел лишь 12 матчей в текущем сезоне за Челси, записав в свой актив 2 гола.

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Англия Челси Челси Интер Интер Трансферы Оливье Жиру Оливье Жиру Лацио Лацио Тоттенхэм Тоттенхэм
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