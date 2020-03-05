Анчелотти получил наказание за неподобающее поведение после матча с Манчестер Юнайтед

Итальянский специалист столкнулся с санкциями по итогам рассмотрения инцидента в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (1:1).

Футбольная ассоциация Англии наказала главного тренера Эвертона Карло Анчелотти штрафом в размере 9,2 тыс. евро, сообщает пресс-служба "ирисок" на своей странице в социальной сети Твиттер.

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При этом 60-летнему специалисту удалось избежать дополнительной дисквалификации, поскольку он признал свое поведение неподобающим. Таким образом, Анчелотти сможет руководить командой во время матча 29-го тура АПЛ против Челси, который состоится в Лондоне 8 марта.

Напомним, в конце матча между Эвертоном и Манчестер Юнайтед хозяева забили гол, который позже был отменен с помощью системы VAR. Момент оказался противоречивым и после финального свистка Анчелотти вышел на поле, чтобы высказать свои претензии главному арбитру встречи. Однако тот не стал слушать тренера и показал ему красную карточку.

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