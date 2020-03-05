toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Анчелотти получил наказание за неподобающее поведение после матча с Манчестер Юнайтед

19:56 68 Читати українською
Анчелотти получил наказание за неподобающее поведение после матча с Манчестер Юнайтед
Карло Анчелотти / Getty Images

Итальянский специалист столкнулся с санкциями по итогам рассмотрения инцидента в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (1:1).

3’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Бруну Фернандеш 31’
3’ Доминик Кэлвер-Левин
31’ Бруну Фернандеш

Футбольная ассоциация Англии наказала главного тренера Эвертона Карло Анчелотти штрафом в размере 9,2 тыс. евро, сообщает пресс-служба "ирисок" на своей странице в социальной сети Твиттер.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с вратарем

При этом 60-летнему специалисту удалось избежать дополнительной дисквалификации, поскольку он признал свое поведение неподобающим. Таким образом, Анчелотти сможет руководить командой во время матча 29-го тура АПЛ против Челси, который состоится в Лондоне 8 марта.

Напомним, в конце матча между Эвертоном и Манчестер Юнайтед хозяева забили гол, который позже был отменен с помощью системы VAR. Момент оказался противоречивым и после финального свистка Анчелотти вышел на поле, чтобы высказать свои претензии главному арбитру встречи. Однако тот не стал слушать тренера и показал ему красную карточку.

Ливерпуль переживает серьезный кризис – команда рискует вылететь из ЛЧ, а легенда ставит вопрос об отставке Клоппа

blog_ava
Танковский ответил на обвинения в позорной симуляции – хавбек показал сломанную ногу
12:00
1298
Теги
Англия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Эвертон - Манчестер Юнайтед Эвертон Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук