Виллиан снова отказал Челси – звездного полузащитника не устраивает предложение "синих"

Полузащитник "пенсионеров" Виллиан продолжает капризничать и выбивает для себя лучшие условия труда.

Бразильский полузащитник Челси Виллиан отказался продолжать трудовое соглашение с клубом, сообщает издание Esporte.

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Руководство лондонского клуба предлагало 31-летнему футболисту двухлетний контракт, однако тот ответил категорическим отказом, поскольку еще раньше заявлял, что хочет пролонгировать соглашение не менее чем на три года. К слову, ранее в СМИ фигурировали два основных претендента на бразильца – Барселона и Ювентус. Контракт Виллиана с "синими" будет действовать до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне бразилец провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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