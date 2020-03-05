toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Виллиан снова отказал Челси – звездного полузащитника не устраивает предложение "синих"

19:15 30 Читати українською
Виллиан снова отказал Челси – звездного полузащитника не устраивает предложение "синих"
Виллиан / Фото из открытых источников

Полузащитник "пенсионеров" Виллиан продолжает капризничать и выбивает для себя лучшие условия труда.

Бразильский полузащитник Челси Виллиан отказался продолжать трудовое соглашение с клубом, сообщает издание Esporte.

Двое лидеров Челси не помогут лондонцам в ближайших матчах из-за травмы

Руководство лондонского клуба предлагало 31-летнему футболисту двухлетний контракт, однако тот ответил категорическим отказом, поскольку еще раньше заявлял, что хочет пролонгировать соглашение не менее чем на три года. К слову, ранее в СМИ фигурировали два основных претендента на бразильца – Барселона и Ювентус. Контракт Виллиана с "синими" будет действовать до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне бразилец провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

Челси выбил Ливерпуль из Кубка Англии: второе подряд поражение "красных", Кепа возвращается и блестящий матч Баркли

blog_ava
"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"
13:30
1111
Теги
Англия Виллиан Виллиан Челси Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук