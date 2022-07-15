Роналду ще не знав, з ким зв'язався / Glamour

На початку російського вторгнення колишня дівчина Кріштіану Роналду вдавала благодійницю і нібито збирала гроші на підтримку українців, які постраждали від війни. Втім, зараз модель показала інший бік своєї натури.

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Днями 36-річна Шайхлісламова (справжнє прізвище) опублікувала фотографії зі свого російського "традиційного" відпочинку. Модель сфотографувала салат олів'є і написала "Russianzz on Wednaday". Багатьох підписників обурив навмисний акцент на букві "Z", яка стала неформальним символом російської окупаційної армії. Є підозри і в неграмотності Ірини, яка досі не навчилася правильно писати англійською "середа" (Wednesday).

До слова, Шейк взагалі не соромиться своїх сумнівних політичних поглядів. Уродженка Челябінської області давно облаштувалася в Нью-Йорку, але часом таки зачитується книгами про Володимира Путіна.

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