"Оранжево-черные" обнародовали результаты голосования болельщиков за самого полезного исполнителя команды в прошлом месяце.

Лучшим игроком Шахтера в мае по результатам опроса стал полузащитник Георгий Судаков, сообщает официальный сайт "горняков".

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Свои голоса за 21-летнего хавбека отдали 5008 болельщиков (48% голосов). Вторую строчку в рейтинге занял Марлон Гомес (3165), далее расположились Даниил Сикан (1362) и Ефим Конопля (804). Всего участие в голосовании приняли 10 339 болельщиков.

Напомним, в мае Судаков сыграл в 3 поединках. В частности, в активе футболиста 3 ассиста в выездном матче с Черноморцем (4:1), забитый мяч в домашней встрече с одесситами (3:0) и победный гол в ворота Динамо (1:0), в котором Шахтер оформил чемпионство.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?