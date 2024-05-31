Мадридский клуб, похоже, только столкнулся с облегчением. Карло Анчелотти, еще давая команду подписать на место основного кипера Кепу после тяжелой травмы Куртуа, был довольно предвзятым относительно перспектив украинца. Лунин воспринимался в тренерском штабе вечным №2. Чего стоит решение поставить на Куртуа в Кубке Испании предыдущего сезона, хотя это априори турнир, где должен был играть украинец. Или ссора с тренером вратарей Льописом. Все завершилось тогда положительно – объятиями и даже поцелуями. Однако не сорваться было трудно. Пройти весь этот путь с таким хладнокровием и достоинством – монументально. Это только добавило ему уважения во всем клубе.

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И вот новый двойной вызов. Эпидемия гриппа B не является самой заразной (от нее страдают до 10% населения), но именно она зацепила лучшего вратаря сезона. Возможно, на него повлияли все те многочисленные инсайды довольно авторитетных источников по поводу того, что здоровый Куртуа всегда будет приоритетным выбором Анчелотти. Иммунитет дал слабину. Фанаты в соцсетях шутят, что бельгийский голкипер принял участие в биологической войне против Лунина. Что куклы вуду Тибо слишком мощные.

Courtois engaged in biological warfare to ensure himself the starting spot — Football Report (@FootballReprt) May 29, 2024

Однако эта болезнь нового главного вратаря сборной Украины стала настоящим спасением для Реала. Было бы проявлением неуважения заменить голкипера, без которого Мадрида бы здесь не было. Десять сейвов в фантастическом выездном матче против РБ Лейпциг, где "короли" чудом отскочили, а это чудо имело вполне украинское имя Андрей. Столько же спасений и 2 отбитых пенальти также в гостевой игре с Манчестер Сити. Лунин будто просто создан для давления подобных битв на выезде. Или для серий пенальти вдруг что. Идеальный защитник ворот, настоящая ледяная стена вроде той, которая защищала Семь Королевств в Игре престолов.

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Тибо Куртуа в противовес этому может вспоминать прошлые заслуги. Финал против Ливерпуля действительно поражал воображение вратарским искусством. Бельгиец так эффектно ворвался в основу после второй травмы, что начал спасать, будто никуда и не исчезал. Однако фанаты Реала и незаинтересованные болельщики все равно голосят: "Давайте нам этого Лунина уже и немедленно, прямо сейчас он лучший голкипер мира".

Очевидно, Андрей не провел совсем безупречный сезон. Были ошибки на выходах, были и спасения от VAR. Однако Куртуа неделю назад также откровенно ошибся – судьи выручили, а камеры мгновенно засветили реакция украинского конкурента. В конце концов, реакция, ментальность, сила духа Лунина выросли и достигли наконец элитного уровня чемпионского Реала. Клуба, в рамке которого надо не просто брать свои мячи, а быть хотя бы немного супергероем. И голкипер, весь спектр эмоций которого можно выразить каким-то одним его фото, делал это. Надевал мантию супермена и заставил Анчелотти признать свою неправоту: "Без Лунина мы бы здесь не стояли".

Сам Джуд Беллингем бескомпромиссно выпаливает ему в соцсетях: "Герой". И сейчас уже Андрей и его близкие могут ставить условия, а не выслушивать ультиматумы. А в Реале откровенно опасаются авторитета его отца и жены Анастасии. Если бы Лунин был вполне здоров и не сыграл в финале ЛЧ, не было бы большой бури публично. Однако мы бы в один прекрасный день могли бы выяснить, что страж ворот сборной Украины принял непростое волевое решение уйти. Туда, где его бы ценили больше.

Получается так, что эта внезапная простуда может стать спасением лица Реала. Руководство очень учитывает своего вратаря, который выдал 38 сейвов за 8 матчей. Он очень мало говорил не только в Мадриде. Когда был маленьким и таким же скромным парнем, редко можно было услышать больше двух слов. Однако важнее другое – его голос теперь звучит очень мощно. Ему даже не обязательно для этого говорить самому.

Детский тренер из Краснограда, что на Харьковщине, четко и твердо заявляет: "Господин Анчелотти, Андрей должен быть в стартовом составе. Если этого не произойдет, вы можете дорого заплатить". А мама Лунина Светлана без тени сомнения соглашается с этим утверждением. Слова, которые вызвали огромный резонанс в клубных кабинетах Реала. Очень скромный и не менее уверенный в себе. Техничный парень, который начинал нападающим, но не хотел много бегать, поэтому в какой-то прекрасный момент стал голкипером. Он готов требовать большего. Время пришло. Тик, да.

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